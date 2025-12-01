Menu
CRIME

Aluno dos Bombeiros é preso suspeito de matar homem em Dom Avelar

Homem irá cumprir 30 dias em prisão temporária

Jaísa de Almeida | Portal MASSA!

Por Jaísa de Almeida | Portal MASSA!

01/12/2025 - 11:28 h
Imagem ilustrativa da imagem Aluno dos Bombeiros é preso suspeito de matar homem em Dom Avelar
-

Um aluno do Curso de Formação de Oficiais dos Bombeiros Militares foi preso temporariamente suspeito de matar Ariel de Jesus Estrela no dia 1º de novembro, dentro de um posto de combustível na localidade de Dom Avelar, em Salvador. A captura ocorreu na última sexta-feira (28), depois que a Polícia Civil concluiu etapas da investigação que apontaram a participação do estudante no homicídio.

Ao tomar conhecimento da decisão judicial, o Corpo de Bombeiros informou ao MASSA! que abriu um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) por meio da Corregedoria Geral. Segundo a corporação, o objetivo é apurar as circunstâncias do caso e avaliar a conduta do militar dentro da instituição.

O homem seguirá detido durante 30 dias em prisão temporária na Coordenação de Custódia Provisória, no Batalhão de Polícia de Choque da PMBA, enquanto a investigação segue sob responsabilidade da PC-BA, que trabalha para esclarecer todos os detalhes do crime.

