CRIME
Aluno dos Bombeiros é preso suspeito de matar homem em Dom Avelar
Homem irá cumprir 30 dias em prisão temporária
Por Jaísa de Almeida | Portal MASSA!
Um aluno do Curso de Formação de Oficiais dos Bombeiros Militares foi preso temporariamente suspeito de matar Ariel de Jesus Estrela no dia 1º de novembro, dentro de um posto de combustível na localidade de Dom Avelar, em Salvador. A captura ocorreu na última sexta-feira (28), depois que a Polícia Civil concluiu etapas da investigação que apontaram a participação do estudante no homicídio.
Ao tomar conhecimento da decisão judicial, o Corpo de Bombeiros informou ao MASSA! que abriu um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) por meio da Corregedoria Geral. Segundo a corporação, o objetivo é apurar as circunstâncias do caso e avaliar a conduta do militar dentro da instituição.
Leia Também:
O homem seguirá detido durante 30 dias em prisão temporária na Coordenação de Custódia Provisória, no Batalhão de Polícia de Choque da PMBA, enquanto a investigação segue sob responsabilidade da PC-BA, que trabalha para esclarecer todos os detalhes do crime.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes