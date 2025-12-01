Aluno dos Bombeiros é preso suspeito de matar homem em Dom Avelar

- Foto: Ilustrativa/Reprodução/Instagram @cbmba193

Um aluno do Curso de Formação de Oficiais dos Bombeiros Militares foi preso temporariamente suspeito de matar Ariel de Jesus Estrela no dia 1º de novembro, dentro de um posto de combustível na localidade de Dom Avelar, em Salvador. A captura ocorreu na última sexta-feira (28), depois que a Polícia Civil concluiu etapas da investigação que apontaram a participação do estudante no homicídio.

Ao tomar conhecimento da decisão judicial, o Corpo de Bombeiros informou ao MASSA! que abriu um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) por meio da Corregedoria Geral. Segundo a corporação, o objetivo é apurar as circunstâncias do caso e avaliar a conduta do militar dentro da instituição.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O homem seguirá detido durante 30 dias em prisão temporária na Coordenação de Custódia Provisória, no Batalhão de Polícia de Choque da PMBA, enquanto a investigação segue sob responsabilidade da PC-BA, que trabalha para esclarecer todos os detalhes do crime.