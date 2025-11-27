Homem é condenado a 24 anos por tentar matar ex em shopping de Salvador

Cristiane foi esfaqueada várias vezes e sobreviveu ao atentado - Foto: Reprodução Redes Sociais

Carlos Vinicius Santos Silva foi condenado, nesta quinta-feira, 27, pelo Tribunal do Júri de Salvador a 24 anos, cinco meses e dez dias de prisão pelo ataque à sua ex-companheira, Cristiane Souza, 38 anos, ocorrido em dezembro de 2024, no Shopping Paseo, no bairro Itaigara, em Salvador. Ele cumprirá a pena em regime inicialmente fechado.

Segundo o promotor de Justiça Audo Rodrigues, do Ministério Público da Bahia (MPBA), Carlos agiu com intenção de matar motivado pela condição de gênero da vítima, em contexto de violência doméstica e familiar, utilizando um meio que dificultou a defesa, já que Cristiane foi surpreendida em seu local de trabalho.

O crime

De acordo com a denúncia, no dia 16 de dezembro de 2024, Carlos se aproximou da vítima, questionou o fim do relacionamento e, de forma repentina, sacou uma faca, desferindo diversos golpes que atingiram ombro, dorso, face, região frontal do crânio e mão esquerda de Cristiane.

A rápida intervenção dos seguranças do shopping e o atendimento imediato dos agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) impediram que o crime se consumasse. A faca utilizada foi apreendida. Carlos foi preso em flagrante.

Carlos foi preso em flagrante logo após tentar matar Cristiane | Foto: Reprodução Redes Sociais

À época, a juíza Catiusca Barros Vieira Bernardino converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, destacando o "perigo real” que a liberdade dele representava e determinou medidas protetivas, como manter distância mínima de 300 metros da vítima, familiares e testemunhas.

O relacionamento entre Carlos e Cristiane durou aproximadamente três anos, e eles estavam separados a cerca de dois anos.