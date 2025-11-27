Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

JUSTIÇA FEITA

Homem é condenado a 24 anos por tentar matar ex em shopping de Salvador

Mulher foi esfaqueada várias vezes enquanto trabalhava

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

27/11/2025 - 20:29 h
Cristiane foi esfaqueada várias vezes e sobreviveu ao atentado
Cristiane foi esfaqueada várias vezes e sobreviveu ao atentado -

Carlos Vinicius Santos Silva foi condenado, nesta quinta-feira, 27, pelo Tribunal do Júri de Salvador a 24 anos, cinco meses e dez dias de prisão pelo ataque à sua ex-companheira, Cristiane Souza, 38 anos, ocorrido em dezembro de 2024, no Shopping Paseo, no bairro Itaigara, em Salvador. Ele cumprirá a pena em regime inicialmente fechado.

Segundo o promotor de Justiça Audo Rodrigues, do Ministério Público da Bahia (MPBA), Carlos agiu com intenção de matar motivado pela condição de gênero da vítima, em contexto de violência doméstica e familiar, utilizando um meio que dificultou a defesa, já que Cristiane foi surpreendida em seu local de trabalho.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O crime

De acordo com a denúncia, no dia 16 de dezembro de 2024, Carlos se aproximou da vítima, questionou o fim do relacionamento e, de forma repentina, sacou uma faca, desferindo diversos golpes que atingiram ombro, dorso, face, região frontal do crânio e mão esquerda de Cristiane.

A rápida intervenção dos seguranças do shopping e o atendimento imediato dos agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) impediram que o crime se consumasse. A faca utilizada foi apreendida. Carlos foi preso em flagrante.

Carlos foi preso em flagrante logo após tentar matar Cristiane
Carlos foi preso em flagrante logo após tentar matar Cristiane | Foto: Reprodução Redes Sociais

À época, a juíza Catiusca Barros Vieira Bernardino converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, destacando o "perigo real” que a liberdade dele representava e determinou medidas protetivas, como manter distância mínima de 300 metros da vítima, familiares e testemunhas.

Leia Também:

BBB do crime? PM desmonta sistema clandestino de vigilância em Valéria
Homem é condenado a 84 anos por homicídio em Carnaval de 2024
Operação Springfield: polícia captura suspeito de homicídio na Bahia

O relacionamento entre Carlos e Cristiane durou aproximadamente três anos, e eles estavam separados a cerca de dois anos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ataque Carlos Vinicius Santos Silva condenação Cristiane Souza ex-companheira faca Flagrante itaigara medidas protetivas Ministério Público da Bahia MPBA prisão preventiva regime fechado Salvador samu Shopping Paseo Tentativa de Feminicídio tribunal do júri Violência contra a mulher violência doméstica

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cristiane foi esfaqueada várias vezes e sobreviveu ao atentado
Play

Capitão da PM preso e R$ 100 milhões bloqueados: a estrutura da facção alvo de operação

Cristiane foi esfaqueada várias vezes e sobreviveu ao atentado
Play

Polícia ocupa Recôncavo baiano em ação contra facção e apreende arsenal de guerra

Cristiane foi esfaqueada várias vezes e sobreviveu ao atentado
Play

Vídeo: agente de trânsito tem nariz quebrado durante briga na Barra

Cristiane foi esfaqueada várias vezes e sobreviveu ao atentado
Play

Plantação gigante de maconha é encontrada por drone na Bahia

x