CONDENADO
Homem é condenado a 84 anos por homicídio em Carnaval de 2024
Ele também foi condenado pelas tentativas de morte contra outras três pessoas
Por Andrêzza Moura
Um homem identificado como Gabriel da Silva Machado, 22 anos, foi condenado, na quarta-feira, 26, pelo Tribunal do Júri de Juazeiro a 84 anos de prisão por um homicídio e três tentativas de mortes, em 2024. A Justiça determinou que, inicialmente, ele cumpra a pena em regime fechado.
Segundo informações do Ministério Público da Bahia (MPBA), Gabriel matou Rafael de Souza Lima e atentou contras as vidas de Diógenes de Carvalho Medrado, Herbert Augusto de Carvalho Medrado e o adolescente J.C.N.A, à época com 16 anos, durante o Carnaval da cidade, que fica na região norte da Bahia. Os crimes aconteceram no dia 28 de janeiro, último dia da festa, na Avenida Adolfo Viana.
Segundo o MPBA, Gabriel agiu por vingança e tinha como alvo Diógenes, o qual ele acusava de ter matado um amigo. No ataque, além de atingir fatalmente Rafael, ele baleou Herbert e o adolescente, que ficaram gravemente feridos.
Na sentença, o promotor Raimundo Moinhos, enfatizou o planejamento, a intensidade do dolo e o risco coletivo causado pelos disparos em um evento público. A Justiça determinou também que Gabriel pague R$ 450 mil a título de reparação mínima pelos danos morais às vítimas e familiares.
Gabriel agiu na companhia de Jomaro Emanuel Sabino Nascimento, já morto, e Cauã Patrick Feitosa da Conceição, que será julgado em outra sessão, ainda com data indefinida.
