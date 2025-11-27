Homem é condenado a 84 anos por homicídio em Carnaval de 2024

Gabriel foi condenado por matar Rafael de Souza - Foto: Montagem

Um homem identificado como Gabriel da Silva Machado, 22 anos, foi condenado, na quarta-feira, 26, pelo Tribunal do Júri de Juazeiro a 84 anos de prisão por um homicídio e três tentativas de mortes, em 2024. A Justiça determinou que, inicialmente, ele cumpra a pena em regime fechado.

Segundo informações do Ministério Público da Bahia (MPBA), Gabriel matou Rafael de Souza Lima e atentou contras as vidas de Diógenes de Carvalho Medrado, Herbert Augusto de Carvalho Medrado e o adolescente J.C.N.A, à época com 16 anos, durante o Carnaval da cidade, que fica na região norte da Bahia. Os crimes aconteceram no dia 28 de janeiro, último dia da festa, na Avenida Adolfo Viana.

Segundo o MPBA, Gabriel agiu por vingança e tinha como alvo Diógenes, o qual ele acusava de ter matado um amigo. No ataque, além de atingir fatalmente Rafael, ele baleou Herbert e o adolescente, que ficaram gravemente feridos.

Na sentença, o promotor Raimundo Moinhos, enfatizou o planejamento, a intensidade do dolo e o risco coletivo causado pelos disparos em um evento público. A Justiça determinou também que Gabriel pague R$ 450 mil a título de reparação mínima pelos danos morais às vítimas e familiares.

Gabriel agiu na companhia de Jomaro Emanuel Sabino Nascimento, já morto, e Cauã Patrick Feitosa da Conceição, que será julgado em outra sessão, ainda com data indefinida.