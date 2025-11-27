Operação Springfield: polícia captura suspeito de homicídio na Bahia

Homem foi preso preventivamente - Foto: Divulgação Polícia Civil

Após dois meses de investigação, a Polícia Civil de Ilhéus, prendeu nesta quinta-feira, 27, o suspeito de matar Breno Alencar Barreto, de 24 anos, em setembro último. O homem, de 21, foi detido por agentes do Núcleo de Homicídios da 1ª Delegacia Territorial de Ilhéus, durante a Operação Springfield.

Breno foi executado no bairro Jardim Savóia, em Ilhéus, no sul do estado, enquanto lavava sua motocicleta na garagem de casa. Segundo as apurações, o homicídio teria sido motivado por desavenças antigas entre a vítima e o suspeito.

Além de prender o suspeito, os policiais também cumpriram cinco mandados de busca e apreensão em diferentes endereços, com o objetivo de reforçar as provas do inquérito. As diligências contaram com o suporte da 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Ilhéus), do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI/Costa do Cacau) da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR).