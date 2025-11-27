Pastor preso é apontado como principal articulador do CV

Religioso usava a imagem de líder comunitário para acessar indústrias próximas e impor determinações do tráfico. - Foto: Felipe Iruata / Ag A Tarde

Durante anos, Cláudio Correia da Silva circulou como liderança religiosa e comunitária nos bairros próximos à Refinaria Duque de Caxias (REDUC). Aos 52 anos, conhecido como Pastor Cláudio, ele frequentava cultos, dialogava com empresários e assumia a função de porta-voz de moradores. Mas, segundo a Polícia Civil, essa imagem servia para encobrir sua verdadeira atuação: a de principal operador de um esquema criminoso criado para submeter empresas e trabalhadores ao controle do Comando Vermelho (CV) na Baixada Fluminense.

A investigação indica que Cláudio atuava diretamente ao lado de Joab da Conceição Silva, apontado como chefe do tráfico na região, para impor normas e interesses da facção no polo industrial. O suposto pastor se apresentava como alguém capaz de “resolver problemas”, mas o objetivo era garantir o pagamento de taxas semanais, que variavam de R$ 50 mil a R$ 100 mil e fazer valer decisões impostas pelo grupo.

Pastor identificado como Claudio Correa da Silva

Os relatos incluem pressões sobre processos seletivos, exigência de contratações de moradores ligados ao crime, proibição de caminhões nos pátios e ameaças de represálias caso as empresas resistissem.

Operação Refinaria Livre expõe a engrenagem

O nome do religioso voltou à tona nesta quarta-feira, quando a Operação Refinaria Livre cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão contra integrantes da quadrilha. A ação, conduzida pela DRE, DRE-BF e 60ª DP, reforçou o papel central de Cláudio no esquema.

Embora já estivesse preso havia duas semanas por outras ocorrências, o mandado referente ao inquérito atual foi formalizado agora. Ele possui quatro anotações por roubo.

De acordo com o delegado Moyses Santana, titular da DRE, Cláudio visitava pessoalmente as empresas próximas à refinaria para transmitir ordens da facção, negociar contratações impostas e reforçar ameaças.

A atuação incluía até a organização de protestos e greves simuladas por sindicatos e associações de fachada criados pelo grupo. A polícia afirma que a pressão envolvia ataques a veículos, incêndios, agressões, bloqueios e interrupção forçada de atividades.

Há indícios, ainda, de que a facção planejava lançá-lo como candidato a vereador para ampliar seu alcance político.

Rachadinha e estrutura de cobrança

O inquérito também apurou que trabalhadores indicados pelos criminosos eram obrigados a devolver parte dos salários. Essa “rachadinha” era comandada por subordinados de Cláudio e Joab. Um deles, identificado como Cleiton, foi preso nesta quarta-feira como responsável por recolher os valores.

A operação resultou em três prisões, duas relacionadas diretamente ao esquema e uma em flagrante por tráfico. Ainda estão foragidos Joab, além de outros envolvidos identificados como Alexandre e Elisamã. A investigação, iniciada há cerca de um ano e meio a partir de denúncias de empresários da região, segue agora para rastrear fluxos financeiros e possíveis práticas de lavagem de dinheiro.

Apesar de utilizar a identidade religiosa para conquistar influência e abrir portas, Cláudio já não estava ligado à igreja que frequentou no passado. A Polícia Civil decidiu não divulgar o nome da instituição, alegando que ela não teve qualquer participação no esquema.