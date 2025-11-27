Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

BBB do crime? PM desmonta sistema clandestino de vigilância em Valéria

Dispositivos estavam presos a postes e acompanhavam a movimentação das viaturas

Luan Julião

Por Luan Julião

27/11/2025 - 20:17 h | Atualizada em 27/11/2025 - 20:33
Material recolhido foi apresentado na delegacia da área
Material recolhido foi apresentado na delegacia da área

Militares da 31ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) localizaram e retiraram, na tarde desta quinta-feira, 27, um conjunto de câmeras de videomonitoramento instaladas de forma irregular no bairro de Nova Brasília de Valéria, em Salvador. A ação ocorreu durante o patrulhamento da Operação Força Total.

Os policiais identificaram que os dispositivos estavam presos a postes no Rio Verde e eram usados para acompanhar a circulação das viaturas na região. Diante da constatação, a guarnição realizou a remoção imediata dos equipamentos.

Todo o material apreendido foi levado para a delegacia territorial responsável pela área, onde também foi registrado o ocorrido.

