BBB do crime? PM desmonta sistema clandestino de vigilância em Valéria
Dispositivos estavam presos a postes e acompanhavam a movimentação das viaturas
Por Luan Julião
Militares da 31ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) localizaram e retiraram, na tarde desta quinta-feira, 27, um conjunto de câmeras de videomonitoramento instaladas de forma irregular no bairro de Nova Brasília de Valéria, em Salvador. A ação ocorreu durante o patrulhamento da Operação Força Total.
Os policiais identificaram que os dispositivos estavam presos a postes no Rio Verde e eram usados para acompanhar a circulação das viaturas na região. Diante da constatação, a guarnição realizou a remoção imediata dos equipamentos.
Todo o material apreendido foi levado para a delegacia territorial responsável pela área, onde também foi registrado o ocorrido.
