Denunciado por maltratar idosa é preso após ameaçar matar familiares

- Foto: Divulgação/Polícia Civil da Bahia

Um homem foi preso, nesta sexta-feira, 28, no município de Feira de Santana, na Bahia, após ameaçar matar familiares. Os ataques começaram quando os parentes o denunciaram por maus-tratos à própria mãe, de 102 anos.

Intimado a comparecer à delegacia para prestar esclarecimentos, o acusado confirmou as ameaças e afirmou que planejava matar a sobrinha esfaqueada.

A prisão

Diante da confissão, ele foi preso em flagrante e segue à disposição da Justiça.

A ação foi realizada pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Feira de Santana, com apoio do Gatti Sertão.