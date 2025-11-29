Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Denunciado por maltratar idosa é preso após ameaçar matar familiares

Homem confessou que planejava matar sobrinha esfaqueada

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

29/11/2025 - 14:11 h
Imagem ilustrativa da imagem Denunciado por maltratar idosa é preso após ameaçar matar familiares
-

Um homem foi preso, nesta sexta-feira, 28, no município de Feira de Santana, na Bahia, após ameaçar matar familiares. Os ataques começaram quando os parentes o denunciaram por maus-tratos à própria mãe, de 102 anos.

Intimado a comparecer à delegacia para prestar esclarecimentos, o acusado confirmou as ameaças e afirmou que planejava matar a sobrinha esfaqueada.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Homem foragido por roubo na Bahia é preso em Minas Gerais
Casal é preso com carro roubado e com drogas em Salvador
Suspeito de estuprar adolescente em São Paulo é preso na Bahia

A prisão

Diante da confissão, ele foi preso em flagrante e segue à disposição da Justiça.

A ação foi realizada pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Feira de Santana, com apoio do Gatti Sertão.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

feira de santana idosa maus-tratos maus-tratos aos idosos Polícia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Polícia ocupa Recôncavo baiano em ação contra facção e apreende arsenal de guerra

Play

Vídeo: agente de trânsito tem nariz quebrado durante briga na Barra

Play

Plantação gigante de maconha é encontrada por drone na Bahia

Play

Caso Thaila: mãe presta depoimento e revela que filha pediu Pix

x