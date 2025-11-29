POLÍCIA
Denunciado por maltratar idosa é preso após ameaçar matar familiares
Homem confessou que planejava matar sobrinha esfaqueada
Por Luiza Nascimento
Um homem foi preso, nesta sexta-feira, 28, no município de Feira de Santana, na Bahia, após ameaçar matar familiares. Os ataques começaram quando os parentes o denunciaram por maus-tratos à própria mãe, de 102 anos.
Intimado a comparecer à delegacia para prestar esclarecimentos, o acusado confirmou as ameaças e afirmou que planejava matar a sobrinha esfaqueada.
A prisão
Diante da confissão, ele foi preso em flagrante e segue à disposição da Justiça.
A ação foi realizada pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Feira de Santana, com apoio do Gatti Sertão.
