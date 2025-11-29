Menu
FLAGRANTE

Casal é preso com carro roubado e com drogas em Salvador

A dupla foi conduzida à Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

29/11/2025 - 12:31 h
Casal preso com carro roubado

Uma abordagem de rotina durante patrulhamento dos policiais militares do Batalhão Apolo preventivo terminou em prisão e recuperação de veículo roubado, na tarde desta sexta-feira, 28, em Salvador. Os PMs interceptaram um Toyota Yaris cinza, na Avenida Tancredo Neves, no Caminho das Árvores, após suspeitarem de irregularidades no veículo.

De acordo com informações dos policiais, durante a abordagem foi verificado que o veículo, onde estava um casal, tinha restrição de roubo, sinais de adulteração e placa clonada. Além disso, foi verificado que na bolsa da mulher tinha uma grande quantidade de maconha.

A dupla identificada como Elizabeth Goiabeira Reis da Silva, 22 anos, e Leonardo Pereira Cardoso, 35, foi presa em flagrante e conduzida à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).

