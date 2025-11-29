NA MADRUGADA
Homem é morto a tiros em famoso destino turístico da Bahia
Com esta morte, sobe para nove o número de homicídios na região
Por Andrêzza Moura
Um homem foi assassinado a tiros na madrugada desta sexta-feira, 28, na localidade de Taipu de Fora, na Península de Maraú, um destino turístico da Bahia. Com esta morte, sobe para nove o número de homicídios registrados no município neste ano, segundo registros oficiais.
Os moradores relatam terem ouvido mais de dez disparos e que, o corpo da vítima fosse encontrado caído em via pública ao amanhecer. Até a noite da sexta-feira, a identidade do homem seguia ignorada.
Leia Também:
A Polícia Civil investiga a motivação e a autoria do crime. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e aguarda a liberação de familiares. As informações são do Verdinho Itabuna.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes