NA MADRUGADA

Homem é morto a tiros em famoso destino turístico da Bahia

Com esta morte, sobe para nove o número de homicídios na região

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

29/11/2025 - 11:45 h
Esta é a nona morte registrada na cidade este ano
Esta é a nona morte registrada na cidade este ano -

Um homem foi assassinado a tiros na madrugada desta sexta-feira, 28, na localidade de Taipu de Fora, na Península de Maraú, um destino turístico da Bahia. Com esta morte, sobe para nove o número de homicídios registrados no município neste ano, segundo registros oficiais.

Os moradores relatam terem ouvido mais de dez disparos e que, o corpo da vítima fosse encontrado caído em via pública ao amanhecer. Até a noite da sexta-feira, a identidade do homem seguia ignorada.

Corpo de homem foi encontrado durante a manhã
Foto: Reprodução Verdinho Itabuna

A Polícia Civil investiga a motivação e a autoria do crime. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e aguarda a liberação de familiares. As informações são do Verdinho Itabuna.

