Homem é executado em cidade do interior após ter casa invadida

Laerte estava em casa com outros familiares, quando foi morto - Foto: Reprodução Giro Ipiaú

Após quase duas semanas sem crimes violentos, o município de Ipiaú, na região sudeste da Bahia, voltou a registrar um homicídio na madrugada deste sábado, 29. Por volta das 3h, três homens armados invadiram uma residência no Caminho 10, bairro ACM, e executaram Laerte Oliveira dos Santos, de 36 anos. No imóvel, além dele, também estavam sua mãe e outros familiares, incluindo crianças.

Segundo informações preliminares, os suspeitos chegaram em um carro não identificado, dispararam contra a vítima e fugiram imediatamente. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando chegou, Laerte já estava morto.

Ainda conforme a polícia, Laerte possuía antecedentes criminais. As investigações indicam que o homicídio pode ter ligação com o tráfico de drogas. A Polícia Civil segue investigando a autoria e motivação do crime. As informações são do Giro Ipiaú.