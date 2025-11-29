VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Guarda Municipal salva homem de ser morto a pedradas pelo irmão
Suspeito fugiu ao ver viatura da Guarda Municipal
Por Andrêzza Moura
Uma discussão entre irmãos na zona rural de Barrocas, a 89 km de Feira de Santana, quase terminou em tragédia na tarde da quinta-feira, 27.Um homem quase foi morto a pedradas pelo próprio irmão. Eles não tiveram os nomes revelados.
Segundo informações da Superintendência Municipal de Segurança Pública, a vítima foi salva por agentes da Guarda Civil Municipal (GCM), que chegaram ao local rapidamente e impediram que ela fosse golpeada com uma pedra de grande porte.
Os agentes flagraram o agressor prestes a golpear o irmão, que já estava caído e ferido. A chegada da viatura fez com que o suspeito fugisse imediatamente, deixando a vítima para trás.
O homem ferido foi atendido por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado ao Hospital Municipal de Barrocas. Até a manhã deste sábado, 29, não havia informações sobre o estado de saúde da vítima e se o suspeito havia sido preso. As informações são do Jornal A Nossa Voz.
