POLÍCIA
CAPTURADO

Homem foragido por roubo na Bahia é preso em Minas Gerais

Suspeito foi localizado após operação conjunta das polícias baiana e mineira

Redação

Por Redação

29/11/2025 - 12:50 h
Homem acreditava que processo estava arquivado
Uma ação conjunta entre investigadores da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Juazeiro (DRFR/Juazeiro) e policiais militares do Núcleo de Inteligência do 47º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais resultou na prisão de um homem foragido pelo crime de roubo.

Ele foi localizado na na zona rural de Minas e teve o mandado de prisão, expedido pela 1ª Vara Criminal de Juazeiro, cumprido com apoio dos policiais do Núcleo de Inteligência da 17ª Coorpin e da Dirpin/Norte.

Ao ser abordado, o suspeito declarou que tinha conhecimento sobre o processo, no entanto, não tinha noção de que ainda estava em andamento. Após a prisão, ele foi conduzido à delegacia de plantão em Minas Gerais, onde permanece à disposição da Justiça.

x