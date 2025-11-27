Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LIBERDADE PROVISÓRIA

Mulher suspeita de matar namorada do ex é liberada pela Justiça

Ela alegou legítima defesa ao ser agredida pela vítima

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

27/11/2025 - 23:44 h
Adeilma foi morta com golpes de canivete
Adeilma foi morta com golpes de canivete -

A decisão da Justiça de Jequié, que concedeu liberdade provisória a uma mulher suspeita de matar a namorada do ex-companheiro, na madrugada da segunda-feira, 24, causou suspresa e revolta aos moradores do bairro Jacarezinho.

Graziele Silva dos Santos, 33 anos, presa em flagrante pela morte de Adeilma Santos Fonseca, 29, atual namorada do ex-companheiro da suspeita, foi colocada em liberdade provisória. A decisão foi juiz Pedro C. de Proença Rosa Ávila, da Vara do Júri, Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Graziele alegou ter agido em legítima defesa após ser agredida pela vítima e por um homem, que não teve o nome revelado e permanece foragido. Após o fato, ela permaneceu no local aguardando a chegada da polícia e entregou a arma utilizada, fatores que pesaram positivamente para que a prisão preventiva fosse negada pelo magistrado.

Na decisão de soltura, Ávila determinou algumas medidas cautelares a serem cumpridas por Graziele. São elas: recolhimento domiciliar noturno, proibição de portar armas, de se ausentar da cidade sem autorização judicial e de manter contato com familiares da vítima. O descumprimento dessas regras poderá resultar na decretação de prisão preventiva.

Leia Também:

Empresário famoso é baleado a caminho do trabalho na RMS
Homem é condenado a 24 anos por tentar matar ex em shopping de Salvador
BBB do crime? PM desmonta sistema clandestino de vigilância em Valéria

O corpo de Adeilma foi sepultado na terça-feira, no Povoado de Emiliano, em Vitória da Conquista. Ela deixou uma filha pequena. As informações são do Verdinho Itabuna.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Adeilma Santos Fonseca arma assassinato crime ex-companheiro filha Graziele Silva dos Santos HOMICÍDIO Jacarezinho Jequié justiça legítima defesa Liberdade Provisória medidas cautelares Polícia prisão preventiva recolhimento domiciliar sepultamento Vara do Júri violência doméstica vitória da conquista

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Adeilma foi morta com golpes de canivete
Play

Capitão da PM preso e R$ 100 milhões bloqueados: a estrutura da facção alvo de operação

Adeilma foi morta com golpes de canivete
Play

Polícia ocupa Recôncavo baiano em ação contra facção e apreende arsenal de guerra

Adeilma foi morta com golpes de canivete
Play

Vídeo: agente de trânsito tem nariz quebrado durante briga na Barra

Adeilma foi morta com golpes de canivete
Play

Plantação gigante de maconha é encontrada por drone na Bahia

x