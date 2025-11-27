Mulher suspeita de matar namorada do ex é liberada pela Justiça

Adeilma foi morta com golpes de canivete - Foto: Reprodução Redes Sociais

A decisão da Justiça de Jequié, que concedeu liberdade provisória a uma mulher suspeita de matar a namorada do ex-companheiro, na madrugada da segunda-feira, 24, causou suspresa e revolta aos moradores do bairro Jacarezinho.

Graziele Silva dos Santos, 33 anos, presa em flagrante pela morte de Adeilma Santos Fonseca, 29, atual namorada do ex-companheiro da suspeita, foi colocada em liberdade provisória. A decisão foi juiz Pedro C. de Proença Rosa Ávila, da Vara do Júri, Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Graziele alegou ter agido em legítima defesa após ser agredida pela vítima e por um homem, que não teve o nome revelado e permanece foragido. Após o fato, ela permaneceu no local aguardando a chegada da polícia e entregou a arma utilizada, fatores que pesaram positivamente para que a prisão preventiva fosse negada pelo magistrado.

Na decisão de soltura, Ávila determinou algumas medidas cautelares a serem cumpridas por Graziele. São elas: recolhimento domiciliar noturno, proibição de portar armas, de se ausentar da cidade sem autorização judicial e de manter contato com familiares da vítima. O descumprimento dessas regras poderá resultar na decretação de prisão preventiva.

O corpo de Adeilma foi sepultado na terça-feira, no Povoado de Emiliano, em Vitória da Conquista. Ela deixou uma filha pequena. As informações são do Verdinho Itabuna.