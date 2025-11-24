Mulher mata atual namorada do ex a golpes de canivete

Adilma deixou uma filha pequena - Foto: Reprodução Redes Sociais

Uma mulher foi morta durante uma emboscada, na madrugada desta segunda-feira, 24, no bairro Jequiezinho, em Jequié, no sudoeste do estado. Adilma Santos Fonseca, de 29 anos, foi atraída para o local do crime, após o companheiro dela receber um falso chamado de emergência, da ex-mulher.

Ela foi golpeada várias vezes com um canivete ao chegar à Rua Teodoro Dantas Dias, por volta de 1h40, com o namorado para verificar um suposto incêndio em uma baia de cavalo de propriedade do homem.

Segundo informações de policiais, a suspeita, identificada pelas iniciais G.S.S., teria telefonado para o ex-companheiro, atual namorado da vítima, informando que o local estava pegando fogo. Assim que o casal chegou ao local, ela esfaqueou Adilma, que morreu logo após receber atendimento médico.

A Polícia Militar foi acionada e conseguiu prender a suspeita ainda em flagrante, com a arma utilizada no crime. Ela foi conduzida à Delegacia Territorial de Jequié, onde permanece custodiada e à disposição da Justiça.

O caso é investigado pela Polícia Civil para esclarecer todos os detalhes e motivações da ação criminosa. O velório Adilma acontece no bairro Jequiezinho e sepultamento ocorrerá nesta terça-feira, 25, no Povoado de Emiliano, em Vitória da Conquista. Ela deixou uma filha pequena.