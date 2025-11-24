DUPLA EXECUÇÃO
Jovens são encontrados mortos às margens da BR
Dupla foi executada a tiros
Por Andrêzza Moura
Os corpos de dois homens foram localizados na manhã deste domingo, 23, às margens da Estrada Boca Quente, na região da Fazenda Paciência, zona rural de Coração de Maria. Joanderson dos Santos Silva, mais conhecido como Neguinho, e Gabriel Coutinho de Jesus foram mortos a tiros.
Os cadáveres foram encontrados por moradores da região, em um dos acessos ao município para quem chega pela BR-101. A polícia militar foi acionada para atender a ocorrência. Os corpos foram removidos para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Santo Amaro.
A Polícia Civil já iniciou as investigações para identificar autroria e motivação. Até a noite desta segunda-feira, 24, nenhum suspeito havia sido preso. Informações são do Acorda Cidade.
