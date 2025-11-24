Menu
DUPLA EXECUÇÃO

Jovens são encontrados mortos às margens da BR

Dupla foi executada a tiros

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

24/11/2025 - 19:25 h
Corpos foram encontrados por moradores da região
Corpos foram encontrados por moradores da região

Os corpos de dois homens foram localizados na manhã deste domingo, 23, às margens da Estrada Boca Quente, na região da Fazenda Paciência, zona rural de Coração de Maria. Joanderson dos Santos Silva, mais conhecido como Neguinho, e Gabriel Coutinho de Jesus foram mortos a tiros.

Os cadáveres foram encontrados por moradores da região, em um dos acessos ao município para quem chega pela BR-101. A polícia militar foi acionada para atender a ocorrência. Os corpos foram removidos para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Santo Amaro.

A Polícia Civil já iniciou as investigações para identificar autroria e motivação. Até a noite desta segunda-feira, 24, nenhum suspeito havia sido preso. Informações são do Acorda Cidade.

