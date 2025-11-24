Homem é brutalmente assassinado no meio da rua na Liberdade

Vítima apresentava diversas marcas de violência - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um corpo foi encontrado na tarde desta segunda-feira, 24, em via pública no bairro da Liberdade, em Salvador. A vítima apresentava diversas marcas de tiros..

De acordo com a Polícia Militar da Bahia, militares da 37ª CIPM foram acionados no início da tarde após a informação de que um homem havia sido atingido por disparos de arma de fogo na Rua 1º de Setembro. Ao chegarem ao local, os agentes constataram que a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na via. A área foi isolada para o trabalho de perícia.

A Polícia Civil irá investigar as circunstâncias e a autoria do crime, além de emitir as guias para que o Departamento de Polícia Técnica (DPT) realize a perícia e a remoção do corpo. A identidade da vítima ainda não foi confirmada.



*Matéria em atualização