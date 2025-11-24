Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

URGENTE!

Homem é brutalmente assassinado no meio da rua na Liberdade

Circunstâncias do crime ainda são desconhecidas

Luan Julião

Por Luan Julião

24/11/2025 - 14:51 h | Atualizada em 24/11/2025 - 15:17
Vítima apresentava diversas marcas de violência
Vítima apresentava diversas marcas de violência -

Um corpo foi encontrado na tarde desta segunda-feira, 24, em via pública no bairro da Liberdade, em Salvador. A vítima apresentava diversas marcas de tiros..

De acordo com a Polícia Militar da Bahia, militares da 37ª CIPM foram acionados no início da tarde após a informação de que um homem havia sido atingido por disparos de arma de fogo na Rua 1º de Setembro. Ao chegarem ao local, os agentes constataram que a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na via. A área foi isolada para o trabalho de perícia.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Homem é esfaqueado pela namorada em condomínio no Campo Grande
Psiquiatra é encontrado morto com sinais de violência em Patamares
Boca de 09 é vítima de racismo ao vivo: "Me chamou de macaco"

A Polícia Civil irá investigar as circunstâncias e a autoria do crime, além de emitir as guias para que o Departamento de Polícia Técnica (DPT) realize a perícia e a remoção do corpo. A identidade da vítima ainda não foi confirmada.

*Matéria em atualização

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

crime investigação perícia Polícia Civil Salvador violência

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vítima apresentava diversas marcas de violência
Play

Moradores da Pituba denunciam furtos em antigo prédio dos Correios

Vítima apresentava diversas marcas de violência
Play

Líder de facção criminosa na Bahia cai em operação da Polícia Civil

Vítima apresentava diversas marcas de violência
Play

Emboscada: Jovem morto com mais de 70 tiros foi levado de festa paredão

Vítima apresentava diversas marcas de violência
Play

Homem é executado a tiros em Santa Cruz; vídeo

x