Homem é brutalmente assassinado no meio da rua na Liberdade
Circunstâncias do crime ainda são desconhecidas
Por Luan Julião
Um corpo foi encontrado na tarde desta segunda-feira, 24, em via pública no bairro da Liberdade, em Salvador. A vítima apresentava diversas marcas de tiros..
De acordo com a Polícia Militar da Bahia, militares da 37ª CIPM foram acionados no início da tarde após a informação de que um homem havia sido atingido por disparos de arma de fogo na Rua 1º de Setembro. Ao chegarem ao local, os agentes constataram que a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na via. A área foi isolada para o trabalho de perícia.
A Polícia Civil irá investigar as circunstâncias e a autoria do crime, além de emitir as guias para que o Departamento de Polícia Técnica (DPT) realize a perícia e a remoção do corpo. A identidade da vítima ainda não foi confirmada.
*Matéria em atualização
