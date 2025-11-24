Homem é esfaqueado pela namorada em condomínio no Campo Grande

Largo do Campo Grande, em Salvador - Foto: Adilton Venegeroles / Ag. A Tarde

Um homem foi esfaqueado pela namorada, na madrugada desta segunda-feira, 24. Segundo apuração do portal A Tarde, o caso aconteceu dentro do condomínio Palácio da Assembleia, localizado no Largo do Campo Grande, em Salvador.

A agressão teria ocorrido após uma discussão entre o casal. De acordo com a Polícia Militar, equipes do 18º BPM foram acionadas para averiguar uma denúncia de agressão com arma branca e, ao chegarem no local, constataram o caso.

Estado de saúde da vítima

A vítima foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Barris. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele, nem acerca da motivação da briga.

Já a agressora foi conduzida a Central de Flagrantes, onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa. Ambos foram ouvidos e a mulher já foi liberada, após procedimentos legais.

A Polícia Civil investiga o caso.