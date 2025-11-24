Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CRIME

Boca de 09 é vítima de racismo ao vivo: "Me chamou de macaco"

Influenciador baiano fazia uma live, quando foi supreendido pela agressora

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

24/11/2025 - 8:23 h
Imagem ilustrativa da imagem Boca de 09 é vítima de racismo ao vivo: "Me chamou de macaco"
-

O influenciador digital baiano, Vinícius Oliveira Santos, conhecido como Boca de 09, foi alvo de racismo neste fim de semana. Durante uma live transmitida nas redes sociais do blogueiro, ele foi surpreendido por uma mulher que entrou no vídeo e exibiu imagens de um macaco, associoando o animal ao jovem.

Ao perceber a situação, Boca interrompeu o diálogo e mostrou-se surpreso com o acontecido. "Me chamou de macaco, em live, em rede nacional, não acredito nisso”, lamentou.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O influenciador logo apontou que a agressão se configura como crime no Brasil. Nas redes sociais, internautas se mostraram solidários e mandaram mensagens em apoio a ele.

Leia Também:

Menor de idade, Boca de 09 é parado pela PM e agente faz pedido inusitado
Advogado de Boca de 09 revela decisão após polêmica com CV
'Gravetinho': conheça o traficante do CV dono da corrente usada por Boca de 09

Leia Também:

Menor de idade, Boca de 09 é parado pela PM e agente faz pedido inusitado
Advogado de Boca de 09 revela decisão após polêmica com CV
'Gravetinho': conheça o traficante do CV dono da corrente usada por Boca de 09

Quem é Boca de 09?

Boca de 09 tem 17 anos e é natural de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. No Instagram, ele acumula mais de 11 milhões de seguidores, compartilhando conteúdos de humor e, sobretudo, aparições com personalidades como Neymar e Messi.

Frequentemente, o jovem se envolve em polêmicas. No mês de agosto, ele foi abordado pela Polícia Militar, enquanto dirigia sem carteira de habilitação em São Paulo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Boca de 09 crime racismo redes sociais

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Moradores da Pituba denunciam furtos em antigo prédio dos Correios

Play

Líder de facção criminosa na Bahia cai em operação da Polícia Civil

Play

Emboscada: Jovem morto com mais de 70 tiros foi levado de festa paredão

Play

Homem é executado a tiros em Santa Cruz; vídeo

x