Boca de 09 é vítima de racismo ao vivo: "Me chamou de macaco"

O influenciador digital baiano, Vinícius Oliveira Santos, conhecido como Boca de 09, foi alvo de racismo neste fim de semana. Durante uma live transmitida nas redes sociais do blogueiro, ele foi surpreendido por uma mulher que entrou no vídeo e exibiu imagens de um macaco, associoando o animal ao jovem.

Ao perceber a situação, Boca interrompeu o diálogo e mostrou-se surpreso com o acontecido. "Me chamou de macaco, em live, em rede nacional, não acredito nisso”, lamentou.

O influenciador logo apontou que a agressão se configura como crime no Brasil. Nas redes sociais, internautas se mostraram solidários e mandaram mensagens em apoio a ele.

Quem é Boca de 09?

Boca de 09 tem 17 anos e é natural de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. No Instagram, ele acumula mais de 11 milhões de seguidores, compartilhando conteúdos de humor e, sobretudo, aparições com personalidades como Neymar e Messi.

Frequentemente, o jovem se envolve em polêmicas. No mês de agosto, ele foi abordado pela Polícia Militar, enquanto dirigia sem carteira de habilitação em São Paulo.