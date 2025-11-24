Psiquiatra é encontrado morto com sinais de violência em Patamares

- Foto: Reprodução

Um médico psiquiatra foi encontrado morto, no último sábado, 22, dentro da casa onde morava, na Rua Bicuíba, no bairro de Patamares, em Salvador. Rodrigo Barros Cavalcanti, de 45 anos, tinha marcas de violência no corpo.

De acordo com a Polícia Civil, familiares da vítima o localizaram já sem vida. Conforme apurado pelo portal A TARDE, agentes do 32º Batalhão da Polícia Militar foram acionados e, ao chegarem no local, constataram o fato. O local foi isolado até a chegada do Departamento de Polícia Técnica.

Até o momento, não há informações sobre autoria ou motivação do crime e ninguém foi preso. As circunstâncias serão investigadas pela Polícia Judiciária.

Sobre a vítima

Rodrigo atuava como psiquiatra no Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPSI) do município de Conceição do Jacuípe. A prefeitura da cidade lamentou o ocorrido.

"Nossa solidariedade aos familiares, amigos e colegas neste momento de dor. Que seu legado siga presente no cuidado e na humanidade que sempre demonstrou", disse a prefeitura em nota.