MISTÉRIO
Corpo de homem é encontrado enterrado em cova rasa
Cadáver foi descoberto por moradores
Por Andrêzza Moura
O corpo de um homem, ainda não identificado, foi localizado na tarde do domingo, 23, enterrado em um cova rasa, em uma estrada no povoado de Maracujá, em Serrolândia, interior do estado.
Foram os moradores da região quem acionaram a polícia, após sentirem um forte odor vindo da mata. O corpo, que estava parcialmente coberto, foi resgatado por agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e encaminhado ao o Instituto Médico Legal (IML) de Jacobina.
A Polícia Civil investiga o caso para estabelecer autoria e motivação. Exames de necropsia deverão confirmar a causa da morte e auxiliar na identificação da vítima. As informações são do Célio Notícias.
