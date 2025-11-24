Caso Sara Mariano: julgamento começa nesta terça-feira; relembre o crime

Um quarto denunciado já foi condenado a 20 anos de prisão em abril deste ano - Foto: Reprodução / Redes Sociais

O julgamento dos três réus denunciados pelo Ministério Público da Bahia pela morte da cantora gospel Sara Freitas Mariano será iniciado nesta terça-feira, 25, no Fórum Criminal de Dias D’Ávila, a partir das 8h30. O crime ocorreu em 24 de outubro de 2023, na entrada do Povoado Leandrinho, no município.

Os acusados são o viúvo da artista, Ederlan Santos Mariano, apontado como mentor do assassinato, além de Weslen Pablo Correia de Jesus e Victor Gabriel Oliveira Neves. Todos estão presos preventivamente e vão responder por feminicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima, além dos crimes de ocultação de cadáver e associação criminosa.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, Sara Mariano foi morta com extrema violência. Ela teria sido atraída com um falso convite para participar de um evento religioso e executada com 22 golpes de faca.

O corpo foi posteriormente ocultado e queimado. As investigações indicam que o trio agiu de forma organizada, com divisão de tarefas e motivado por promessa de recompensa financeira e interesses relacionados à carreira artística de um dos envolvidos.

Condenação anterior

Ao todo, quatro pessoas foram denunciadas pelo crime. Um dos acusados, Gideão Duarte de Lima, já foi julgado e condenado pelo Tribunal do Júri em 16 de abril deste ano. Ele recebeu pena de 20 anos, 4 meses e 20 dias de prisão por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e associação criminosa.

Segundo a acusação, Gideão foi o responsável por atrair a cantora até um local isolado, onde ela foi emboscada e morta.