Caso Sara Freitas: três acusados vão a júri popular em novembro

Sara foi assassinada em outubro de 2023 - Foto: Redes Sociais

Três acusados de participação na morte da cantora Sara Freitas irão a júri popular no próximo dia 25 de novembro, em Dias d’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A informação foi confirmada ao portal A TARDE nesta terça-feira, 28.

O advogado da família, Rogério Matos, informou que Ederlan Santos Mariano, apontado como mandante do crime, Victor Gabriel Oliveira Neves e Weslen Pablo Correia de Jesus, conhecido como bispo Zadoque, serão ouvidos na audiência.

O motorista Gideão Duarte Lima, que conduziu a cantora ao local onde foi assassinada, já foi julgado anteriormente e condenado a 20 anos e 6 meses de prisão.

Segundo as investigações, Gideão simulou que o carro estava com pane para parar no local com Sara e ficou no carro enquanto Weslen e Victor mataram Sara, além disso, o motorista levou os executores de volta para a casa de Ederlan, o marido de Sara, e recebeu R$400 por transportar os três até o local do crime.

Relembre o crime

A pastora e cantora gospel Sara Freitas foi brutalmente assassinada a mando do então marido, Ederlan Mariano, em outubro de 2023. Sara foi levada para uma emboscada, esfaqueada e morta. Dois dias após o crime, ainda teve o corpo carbonizado em um matagal na cidade de Dias D’ávila, região metropolitana de Salvador.

Os principais suspeitos são Ederlan Santos Mariano, Weslen Pablo Correia de Jesus, conhecido como Bispo Zadoque, Gideão Duarte de Lima e Victor Gabriel Oliveira Neves. Os quatro estão presos na penitenciária Lemos Brito, na Mata Escura e Gideão participa hoje do júri popular.