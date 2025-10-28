Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Saiba quem é influenciadora baiana alvo de operação da Polícia Civil

Empresária do ramo da moda acumula mais de 100 mil seguidores nas redes sociais

Bernardo Rego

Por Bernardo Rego

28/10/2025 - 9:42 h | Atualizada em 28/10/2025 - 10:32
Empresária Juscilene Nunes de 46 anos
Empresária Juscilene Nunes de 46 anos -

A influenciadora digital e empresária do ramo da moda identificada como Juscilene Nunes Bernas, de 46 anos, foi alvo de busca e apreensão na manhã desta terça-feira, 28, para apurar crimes como lavagem de dinheiro, estelionato e promoção de rifas ilegais.

A empresária que atua na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, teve os mandados cumpridos em sua casa no bairro Alto da Boa Vista e na sua loja localizada em uma galeria comercial na Avenida Lauro de Freitas. Ela possui mais de 100 mil seguidores nas redes sociais e costuma publicar diversas fotos com modelos de roupas à venda.

Na operação foram apreendidos quatro aparelhos celulares, dois computadores e um tablet. Segundo as investigações, a empresária divulgava nas redes sociais rifas e jogos de azar na modalidade digital e com os valores arrecadados praticava lavagem de dinheiro através de uma loja do segmento de moda e vestuário.

A Justiça determinou também o bloqueio de contas bancárias, aplicações financeiras e bens da investigada. Todo o material coletado será encaminhado para a perícia, a fim de subsidiar a identificação das vítimas e a quantificação dos valores envolvidos.

A ação foi realizada pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Vitória da Conquista, unidade integrante do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC). As ordens judiciais foram expedidas pela 3ª Vara Criminal do município.

Tags:

Influenciadora baiana operação vitória da conquista

x