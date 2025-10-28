Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Mãe é presa por tentar matar a filha de 2 anos sufocada na Bahia

Jovem de 19 anos também quebrou os brinquedos e queimou as roupas da criança

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

28/10/2025 - 11:12 h
Mãe tentou sufocar a criança com um travesseiro
Mãe tentou sufocar a criança com um travesseiro -

Uma mulher de 19 anos foi presa em flagrante na tarde de segunda-feira, 27, em Belmonte, no extremo sul da Bahia, suspeita de tentar matar a própria filha, uma criança de dois anos, segundo informações da Polícia Civil.

Segundo as investigações, a mãe tentou sufocar a criança com um travesseiro, além de quebrar brinquedos e queimar roupas da vítima. Testemunhas relataram que a mulher precisou ser contida fisicamente.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O bebê foi levado a um hospital local, e o quadro clínico fez com que os profissionais acionassem a polícia. Durante o atendimento, os agentes se dirigiram à residência onde mãe e filha moravam.

Leia Também:

Corpo de menino de 6 anos é encontrado em mala deixada em cemitério
Saiba quem é influenciadora baiana alvo de operação da Polícia Civil
Integrantes baianos do CV morrem em megaoperação no Rio de Janeiro

De acordo com a autoridade policial, o crime foi confirmado por meio de relatório médico, registros fotográficos do local e depoimentos de policiais militares, conselheira tutelar e testemunhas.

A mulher já possui histórico de envolvimento em ocorrências policiais no município. Diante dos fatos, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva da investigada, que permanece custodiada à disposição da Justiça.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Mãe tentou sufocar a criança com um travesseiro
Play

Vídeo: foragido por tráfico de drogas é preso no Rio Vermelho

Mãe tentou sufocar a criança com um travesseiro
Play

“Graças a Deus encontrada”: esposo de nutricionista comemora desfecho

Mãe tentou sufocar a criança com um travesseiro
Play

Homem que aterrorizava pessoas com cachorro é preso na Graça

Mãe tentou sufocar a criança com um travesseiro
Play

Após morte de criança, polícia ocupa a Capelinha de São Caetano

x