Mãe é presa por tentar matar a filha de 2 anos sufocada na Bahia

Mãe tentou sufocar a criança com um travesseiro - Foto: Polícia Civil

Uma mulher de 19 anos foi presa em flagrante na tarde de segunda-feira, 27, em Belmonte, no extremo sul da Bahia, suspeita de tentar matar a própria filha, uma criança de dois anos, segundo informações da Polícia Civil.

Segundo as investigações, a mãe tentou sufocar a criança com um travesseiro, além de quebrar brinquedos e queimar roupas da vítima. Testemunhas relataram que a mulher precisou ser contida fisicamente.

O bebê foi levado a um hospital local, e o quadro clínico fez com que os profissionais acionassem a polícia. Durante o atendimento, os agentes se dirigiram à residência onde mãe e filha moravam.

De acordo com a autoridade policial, o crime foi confirmado por meio de relatório médico, registros fotográficos do local e depoimentos de policiais militares, conselheira tutelar e testemunhas.

A mulher já possui histórico de envolvimento em ocorrências policiais no município. Diante dos fatos, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva da investigada, que permanece custodiada à disposição da Justiça.