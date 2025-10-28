POLÍCIA
Mãe é presa por tentar matar a filha de 2 anos sufocada na Bahia
Jovem de 19 anos também quebrou os brinquedos e queimou as roupas da criança
Por Victoria Isabel
Uma mulher de 19 anos foi presa em flagrante na tarde de segunda-feira, 27, em Belmonte, no extremo sul da Bahia, suspeita de tentar matar a própria filha, uma criança de dois anos, segundo informações da Polícia Civil.
Segundo as investigações, a mãe tentou sufocar a criança com um travesseiro, além de quebrar brinquedos e queimar roupas da vítima. Testemunhas relataram que a mulher precisou ser contida fisicamente.
O bebê foi levado a um hospital local, e o quadro clínico fez com que os profissionais acionassem a polícia. Durante o atendimento, os agentes se dirigiram à residência onde mãe e filha moravam.
De acordo com a autoridade policial, o crime foi confirmado por meio de relatório médico, registros fotográficos do local e depoimentos de policiais militares, conselheira tutelar e testemunhas.
A mulher já possui histórico de envolvimento em ocorrências policiais no município. Diante dos fatos, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva da investigada, que permanece custodiada à disposição da Justiça.
