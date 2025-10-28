Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Corpo de menino de 6 anos é encontrado em mala deixada em cemitério

Paulo Guilherme Ribeiro Guerra estava desaparecido

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

28/10/2025 - 9:58 h
Paulo Guilherme Ribeiro Guerra
Paulo Guilherme Ribeiro Guerra -

O corpo de um menino de 6 anos foi encontrado pela Polícia Civil do Pará dentro de uma mala deixada do lado de fora do Cemitério São Jorge, em Belém. A vítima, identificada como Paulo Guilherme Ribeiro Guerra, estava desaparecida desde a noite de domingo, segundo familiares.

O corpo foi localizado por um pedestre que passava em frente ao cemitério e, ao abrir a mala, encontrou o menino. Até o momento, a causa da morte não foi esclarecida.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em nota, a polícia informou que equipes trabalham para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no caso. Perícias foram solicitadas e testemunhas estão sendo ouvidas. A investigação está sob responsabilidade da Divisão de Homicídios.

Leia Também:

Saiba quem é influenciadora baiana alvo de operação da Polícia Civil
Blogueira baiana é alvo de operação por estelionato e lavagem de dinheiro
Mãe é presa após dar pauladas na cabeça do filho de 9 anos

Possível suspeito

Na noite de segunda-feira, um homem suspeito de envolvimento no crime, identificado como George Hamilton Gonçalves, foi morto. Segundo relatos, ele já possuía duas passagens policiais por estupro e teria sido visto empurrando um carrinho com o cadáver do menino durante a madrugada no bairro Marambaia. As autoridades suspeitam que ele tenha sido morto por moradores da região.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Paulo Guilherme Ribeiro Guerra
Play

Cerca de R$ 1 milhão em suplementos são apreendidos em academias na Bahia

Paulo Guilherme Ribeiro Guerra
Play

Vídeo: foragido por tráfico de drogas é preso no Rio Vermelho

Paulo Guilherme Ribeiro Guerra
Play

“Graças a Deus encontrada”: esposo de nutricionista comemora desfecho

Paulo Guilherme Ribeiro Guerra
Play

Homem que aterrorizava pessoas com cachorro é preso na Graça

x