Corpo de menino de 6 anos é encontrado em mala deixada em cemitério

O corpo de um menino de 6 anos foi encontrado pela Polícia Civil do Pará dentro de uma mala deixada do lado de fora do Cemitério São Jorge, em Belém. A vítima, identificada como Paulo Guilherme Ribeiro Guerra, estava desaparecida desde a noite de domingo, segundo familiares.

O corpo foi localizado por um pedestre que passava em frente ao cemitério e, ao abrir a mala, encontrou o menino. Até o momento, a causa da morte não foi esclarecida.

Em nota, a polícia informou que equipes trabalham para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no caso. Perícias foram solicitadas e testemunhas estão sendo ouvidas. A investigação está sob responsabilidade da Divisão de Homicídios.

Possível suspeito

Na noite de segunda-feira, um homem suspeito de envolvimento no crime, identificado como George Hamilton Gonçalves, foi morto. Segundo relatos, ele já possuía duas passagens policiais por estupro e teria sido visto empurrando um carrinho com o cadáver do menino durante a madrugada no bairro Marambaia. As autoridades suspeitam que ele tenha sido morto por moradores da região.