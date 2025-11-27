Empresário famoso é baleado a caminho do trabalho na RMS

Osmar foi transferido para HGE, em Salvador, onde passará por cirurgia - Foto: Reprodução Redes Sociais

O empresário Osman dos Anjos, de 44 anos, mais conhecido como Rei da Pizza, foi baleado na tarde desta quinta-feira, 27, na Rua do Campo, no bairro KM-25, em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Ele foi levado às pressas para o Hospital Municipal da cidade e, em seguida, transferido para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, onde passará por cirurgia. Não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

Osman foi baleado enquanto seguia para o trabalho, na Praça Sete de Novembro, mais conhecida com o Praça da Prefeitura, no Centro da cidade. A motivação para o crime ainda é investigada pela Polícia Civil, no entanto, há duas versões para o fato.



A primeira, é que ele foi baleado após uma briga de trânsito. Já a segunda, aponta para uma tentativa de roubo. O caso é apurado por investigadores da 22ª Delegacia Territorial de Simões Filho.