SOB INVESTIGAÇÃO
Empresário famoso é baleado a caminho do trabalho na RMS
Homem, que é dono de pizzaria, segue internado no HGE
Por Andrêzza Moura
O empresário Osman dos Anjos, de 44 anos, mais conhecido como Rei da Pizza, foi baleado na tarde desta quinta-feira, 27, na Rua do Campo, no bairro KM-25, em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador (RMS).
Ele foi levado às pressas para o Hospital Municipal da cidade e, em seguida, transferido para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, onde passará por cirurgia. Não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.
Osman foi baleado enquanto seguia para o trabalho, na Praça Sete de Novembro, mais conhecida com o Praça da Prefeitura, no Centro da cidade. A motivação para o crime ainda é investigada pela Polícia Civil, no entanto, há duas versões para o fato.
A primeira, é que ele foi baleado após uma briga de trânsito. Já a segunda, aponta para uma tentativa de roubo. O caso é apurado por investigadores da 22ª Delegacia Territorial de Simões Filho.
