POLÍCIA
SOB INVESTIGAÇÃO

Empresário famoso é baleado a caminho do trabalho na RMS

Homem, que é dono de pizzaria, segue internado no HGE

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

27/11/2025 - 22:26 h
Osmar foi transferido para HGE, em Salvador, onde passará por cirurgia
Osmar foi transferido para HGE, em Salvador, onde passará por cirurgia

O empresário Osman dos Anjos, de 44 anos, mais conhecido como Rei da Pizza, foi baleado na tarde desta quinta-feira, 27, na Rua do Campo, no bairro KM-25, em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Ele foi levado às pressas para o Hospital Municipal da cidade e, em seguida, transferido para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, onde passará por cirurgia. Não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

Osman foi baleado enquanto seguia para o trabalho, na Praça Sete de Novembro, mais conhecida com o Praça da Prefeitura, no Centro da cidade. A motivação para o crime ainda é investigada pela Polícia Civil, no entanto, há duas versões para o fato.

Homem é condenado a 24 anos por tentar matar ex em shopping de Salvador
BBB do crime? PM desmonta sistema clandestino de vigilância em Valéria
Homem é condenado a 84 anos por homicídio em Carnaval de 2024

A primeira, é que ele foi baleado após uma briga de trânsito. Já a segunda, aponta para uma tentativa de roubo. O caso é apurado por investigadores da 22ª Delegacia Territorial de Simões Filho.

