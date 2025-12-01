Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Jovens morrem e três pessoas ficam feridas em ataque a carro na Bahia

Disparos foram efetuados por um homem que estava em uma motocicleta

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

01/12/2025 - 12:04 h
Polícia Militar informou que foi acionada por volta das 3h40
Dois jovens morreram, na noite deste domingo, 30, durante um ataque a tiros no bairro Santo Antônio, em Juazeiro, no norte da Bahia. Ítalo Alisson Lima da Silva, de 29 anos, e Juan Carlos Dantas Vargas, de 21, estavam dentro de um carro quando foram surpreendidos pelos disparos.

Duas mulheres e um homem que seguiam no banco traseiro do veículo ficaram feridos.

Ao portal A TARDE, a Polícia Miliar informou que as vítimas foram encontradas do lado de fora do veículo. Na Rua José Pititinga, próxima ao ocorrido, a equipe encontrou duas mulheres atingidas. Já o homem apresentou-se à delegacia posteriormente.

Os disparos teriam sido efetuados por um homem que estava em uma motocicleta. De acordo com a Polícia Civil, após ser atingido, o condutor do carro perdeu o controle da direção e colidiu em motos que estavam no local.

A investigação

Acionada, agentes da 73ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) faziam rondas na região quando ouviram tiros e, ao chegarem ao local, já encontraram as vítimas sem vida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro aos feridos e os encaminharam ao Hospital Universitário de Petrolina. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar perícia e remover os corpos.

A Delegacia de Homicídios de Juazeiro investiga o caso e diligências estão em andamento para identificar autoria e motivação do crime.

