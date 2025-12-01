POLÍCIA
Homem é executado a tiros em Santa Cruz; vídeo
O rosto da vítima está completamente deformado
Por Luan Julião e Luiza Nascimento
O jovem Yago Vinicius Santana de souza, de 18 anos, foi executado com vários tiros na manhã desta segunda-feira, 1º, na entrada do bairro Santa Cruz, em Salvador. O rosto da vítima está completamente deformado.
Conforme apuração do portal A Tarde, moradores relatam mais de 30 tiros e projéteis estão espealhados pela pista.
Até o momento, não se sabe se ele tem envolvimento com a criminalidade.
Moradores se assustam com tiroteio
Em um vídeo que a reportagem teve acesso, passageiros de um ônibus do transporte público de Salvador, que passava na região, se mostraram assustados com o tiroteio.
Nas imagens, feitas por um passageiro, populares tentam se proteger dos disparos.
O que diz a polícia?
A Polícia Militar está no local. Em nota enviada ao portal A TARDE, a corporação afirma que agentes foram acionados pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) para averiguar uma ocorrência e, no local, constataram o homem caído ao solo.
A área foi isolada e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o crime. As guias para remoção e perícia foram expedidas e diligências são realizadas no sentido de identificar a vítima, autoria e motivação para o crime.
