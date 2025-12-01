Homem é executado a tiros em Santa Cruz; vídeo

- Foto: Luan Julião | Ag. A TARDE

O jovem Yago Vinicius Santana de souza, de 18 anos, foi executado com vários tiros na manhã desta segunda-feira, 1º, na entrada do bairro Santa Cruz, em Salvador. O rosto da vítima está completamente deformado.

Conforme apuração do portal A Tarde, moradores relatam mais de 30 tiros e projéteis estão espealhados pela pista.

Até o momento, não se sabe se ele tem envolvimento com a criminalidade.

Moradores se assustam com tiroteio

Em um vídeo que a reportagem teve acesso, passageiros de um ônibus do transporte público de Salvador, que passava na região, se mostraram assustados com o tiroteio.

Nas imagens, feitas por um passageiro, populares tentam se proteger dos disparos.

O que diz a polícia?

A Polícia Militar está no local. Em nota enviada ao portal A TARDE, a corporação afirma que agentes foram acionados pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) para averiguar uma ocorrência e, no local, constataram o homem caído ao solo.

A área foi isolada e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o crime. As guias para remoção e perícia foram expedidas e diligências são realizadas no sentido de identificar a vítima, autoria e motivação para o crime.