Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Homem é executado a tiros em Santa Cruz; vídeo

O rosto da vítima está completamente deformado

Luan Julião e Luiza Nascimento

Por Luan Julião e Luiza Nascimento

01/12/2025 - 7:16 h | Atualizada em 01/12/2025 - 10:02
Imagem ilustrativa da imagem Homem é executado a tiros em Santa Cruz; vídeo
-

O jovem Yago Vinicius Santana de souza, de 18 anos, foi executado com vários tiros na manhã desta segunda-feira, 1º, na entrada do bairro Santa Cruz, em Salvador. O rosto da vítima está completamente deformado.

Conforme apuração do portal A Tarde, moradores relatam mais de 30 tiros e projéteis estão espealhados pela pista.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Até o momento, não se sabe se ele tem envolvimento com a criminalidade.

Leia Também:

Tiroteio entre facção e polícia é registrado no Nordeste de Amaralina
Ex-BBB vive terror em shopping e relata pânico durante tiroteio
Tiroteio interrompe aplicação do Enem 2025 e prova é remarcada

Moradores se assustam com tiroteio

Em um vídeo que a reportagem teve acesso, passageiros de um ônibus do transporte público de Salvador, que passava na região, se mostraram assustados com o tiroteio.

Nas imagens, feitas por um passageiro, populares tentam se proteger dos disparos.

Veja vídeo:

O que diz a polícia?

A Polícia Militar está no local. Em nota enviada ao portal A TARDE, a corporação afirma que agentes foram acionados pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) para averiguar uma ocorrência e, no local, constataram o homem caído ao solo.

A área foi isolada e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o crime. As guias para remoção e perícia foram expedidas e diligências são realizadas no sentido de identificar a vítima, autoria e motivação para o crime.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

homem morto Salvador Santa Cruz tiros tiroteio

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Vídeo: agente de trânsito tem nariz quebrado durante briga na Barra

Play

Plantação gigante de maconha é encontrada por drone na Bahia

Play

Caso Thaila: mãe presta depoimento e revela que filha pediu Pix

Play

Moradores da Pituba denunciam furtos em antigo prédio dos Correios

x