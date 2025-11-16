Tiroteio interrompe aplicação do Enem 2025 e prova é remarcada

Equipes da PM Bahia - Foto: Divulgação/SSP Bahia

Um tiroteio que interrompeu o trânsito na Avenida Brasil, neste domingo, 16, impediu a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 para os candidatos alocados no Ciep 173 Rainha Nzinga Angola, em Acari, Zona Norte do Rio de Janeiro. De acordo com o Ministério da Educação (MEC), a unidade foi fechada por segurança, e os participantes terão a prova aplicada no dia 17 de dezembro.

De acordo com a Polícia Militar do Rio, policiais militares do Batalhão de Choque foram chamados sobre tentativa de assalto perto da comunidade de Acari. Ao chegarem ao local, dois homens em uma motocicleta estavam tentando parar o fluxo de veículos da via para roubar os motoristas. Ninguém ficou ferido.

Ainda segundo a PM, os suspeitos não foram localizados.

Tiroteio em Salvador

Na capital baiana, também houve registros de disparos nas proximidades de um local de prova, na Avenida Adhemar de Barros, no bairro de Ondina. Segundo informações preliminares, dois homens em uma motocicleta teriam atirado contra policiais militares que faziam a segurança do certame. Houve troca de tiros, mas não há registro de feridos.

Um dos suspeitos foi detido e o outro fugiu em direção ao Rio Vermelho. A área foi isolada, e equipes da PM seguem realizando buscas para localizar o fugitivo.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar da Bahia e espera posicionamento da corporação.

Enem 2025

A prova deste domingo, 16, contou com 90 questões objetivas, divididas entre Ciências da Natureza e Matemática. Após o primeiro dia de exame, o ministro da Educação, Camilo Santana, e o presidente do Inep, Manuel Palacios, divulgaram dados preliminares indicando mais de 4,8 milhões de inscritos.

No 1º dia, a abstenção foi de 27%, com 73% dos inscritos presentes, cerca de 3,5 milhões de participantes. Houve um aumento de 11% em relação a 2024. O tema da redação foi "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira". Nesse dia, 3.240 participantes foram eliminados.

Já no segundo domingo, 16, foi registrada uma abstenção de aproximadamente 30%, três pontos percentuais a mais em relação ao primeiro dia. Pelo menos 1.700 candidatos foram eliminados por motivos diversos, como porte de eletrônicos ou não atendimento a orientações dos fiscais.