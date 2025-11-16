Menu
HOME > educação > ENEM
MUDANÇAS 2026

Enem terá novo papel em 2026 e pode ser aplicado em países do Mercosul

Anúncio foi feito durante coletiva de balanço do segundo dia de aplicação do Enem 2025

Loren Beatriz Sousa

Por Loren Beatriz Sousa

16/11/2025 - 20:29 h
Ministro da Educação, Camilo Santana (d), e o presidente Inep, Manuel Palacios (e)
Ministro da Educação, Camilo Santana (d), e o presidente Inep, Manuel Palacios (e)

O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou na noite deste domingo, 16, durante a coletiva de balanço do 2º dia de aplicação do Enem 2025, duas mudanças significativas para o Exame Nacional do Ensino Médio a partir de 2026. A primeira delas é que a prova passará a ser utilizada oficialmente como instrumento de avaliação do desempenho do 3º ano do Ensino Médio.

Segundo o ministro, muitos estudantes demonstraram desmotivação ao realizar provas como o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), enquanto o Enem concentra maior dedicação por ser o foco principal dos concluintes do Ensino Médio que desejam ingressar na universidade.

“Não tenho dúvida de que teremos um resultado mais eficiente, mais fidedigno em relação ao resultado do aluno no terceiro ano do ensino médio. O Inep já fez todos os estudos e avaliou todos os padrões que vão ser utilizados para essa avaliação e nós já vamos aplicar isso a partir de 2026”, afirmou.

Além da nova finalidade do exame dentro do país, Camilo Santana também revelou ter solicitado ao Palácio e ao Inep a realização de um estudo sobre a viabilidade de aplicar o Enem em países do Mercosul já em 2026.

A prova seria aplicada em português, seguindo o modelo tradicional, mas a decisão ainda depende da conclusão dos estudos técnicos que serão apresentados ao longo do próximo ano, antes do anúncio das inscrições.

“Já estou solicitando ao Palácio e ao Inep para fazer uma avaliação de aplicação da prova do Enem nos países do Mercosul, para ver o estudo, para ver a viabilidade de aplicar em Buenos Aires, Montevidéu e Assunção - os três países que fazem parte aqui do Mercosul. Mas isso vai ser um estudo que o Inep ainda vai fazer”, concluiu o ministro.

