HOME > educação > ENEM
ENEM

Enem 2025: jovem PcD revela dificuldades e expectativa para prova

O segundo domingo do Enem 2025 pelo olhar de quem não pode desistir

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

16/11/2025 - 13:11 h
Rafael Francisco, 17 anos, estudante PcD
Os portões da Uneb se abriram ao meio-dia deste domingo, 16, para o segundo dia do Enem 2025, marcando mais uma tarde decisiva para os mais de 4,8 milhões de candidatos inscritos no país. A etapa, considerada por muitos a mais densa do exame, reúne 90 questões de Ciências da Natureza e Matemática — cinco horas de prova que começam às 13h30 e seguem até 18h30.

Do lado de fora, a paisagem se repete ano após ano, mas jamais é a mesma: passos apressados, abraços rápidos, garrafas d’água apertadas na mão, olhos que tentam driblar o nervosismo. Entre esses rostos está Rafael Francisco, 17 anos, estudante PcD, que vive o seu primeiro Enem.

“Foi bem puxado, né? A gente não tem condição de pagar. Esses cursinhos são bem mais caros. Eu vi um curso do Enem que era uns três mil reais. Fora de constação. Então, pra gente, somos nós por nós mesmos, estudando pra tentar passar”, contou ao Portal A TARDE.

O primeiro domingo foi menos turbulento, mas hoje a sensação é outra.

“Eu tô sentindo um pouquinho mais, porque eu não sou boa na área de exatas. Tenho muita dificuldade, então tô mais nervoso hoje. O primeiro dia tava mais tranquilo”, admitiu.

A rotina da véspera não teve meditação, café especial ou rituais de concentração.

“Nada. Só descansou e relaxou. Agora mesmo é só tentar se acalmar”, disse, rindo sem esconder o medo.

O caminho até o sonho

Rafael sonha em cursar Análise e Desenvolvimento de Sistemas. “Na primeira prova já foi um pouco mais fácil. É muito texto, mas eu achei a prova um pouco fácil”, avaliou.

Neste segundo dia, o Enem mantém sua liturgia própria: portões fechados às 13h, início pontual às 13h30, saída sem caderno só após 15h30 e liberação com caderno apenas nos minutos finais.

Para Rafael, o futuro começa agora. “Esse ano é pra valer. Tô no terceiro ano”, reforçou, antes de atravessar o portão.

x