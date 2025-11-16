Entre fé, cansaço e futuro: o segundo domingo do Enem 2025

Osmar Guerra, motorista e pai de Isabela Guerra, que fará o Enem - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE.

O segundo domingo de provas do Enem 2025 movimenta o campus da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), em Salvador, neste 16 de novembro. Candidatos de várias regiões chegaram cedo para enfrentar as questões de Matemática e Ciências da Natureza, enquanto familiares aguardam do lado de fora, dividindo ansiedade, fé e expectativa por um futuro mais confortável do que o presente.

Entre eles estava Osmar Guerra, motorista e pai da estudante Isabela Guerra. Ele acompanha a filha desde o primeiro dia. Para Guerra, a prova representa mais do que uma etapa acadêmica — é uma chance concreta de avanço para quem não teve tantas oportunidades.

“A expectativa da gente é que sempre se saiam bem e que eles tenham um bom proveito, porque isso é uma porta de entrada para futuras oportunidades”, disse ao Portal A TARDE. Em outro momento, reforçou um conselho que repete em casa: “Nós, de baixa renda, temos a educação como o que garante o futuro. O que a gente tem é o aprendizado.”

Osmar lembra que não incentiva apenas a aprovação, mas a compreensão.

“A gente tem que estudar para aprender, não para passar. Quando disser que A é A, ninguém dizer que A é B”, completou.

Persistência em quatro capítulos

Também aguardando o início das provas estava Franklin Profeta, 38 anos. Esta é a quarta vez que ele presta o Enem, agora dividido entre três possíveis caminhos: Geografia, Gastronomia ou Direito.

Franklin Profeta, 38 anos, 4⁰ vez que presta o enem | Foto: Maila Lima /Ag. A TARDE.

“A minha expectativa não é só eu ter um bom desempenho, mas que várias pessoas possam realizar seu sonho com essa prova”, afirmou.

No ano passado, Franklin teve dificuldade com a redação, mas acredita que conseguiu virar a página.

“Do ano passado pra mim foi muito intenso… eu errei por causa da redação. Mas esse ano eu consegui me superar”, disse. O tema de 2025 — que tratou do envelhecimento na sociedade brasileira — parece ter favorecido. “Pra mim foi mais simplificado. Se fosse me dar uma nota, acho que tirei um 9”, arriscou.

A confiança vem também das semanas de estudo. “Meus professores pegaram muito no meu pé. Hoje eu tô mais preparado do que nos outros anos”, contou, antes de entrar no prédio.

Provas, datas e o que vem pela frente

Neste domingo,16, os candidatos respondem 90 questões de Matemática e Ciências da Natureza, com cinco horas de duração — meia hora a menos que no primeiro dia, que inclui redação.

O cronograma oficial segue com:

17 a 21 de novembro: prazo para solicitar reaplicação;

prazo para solicitar reaplicação; 30 de novembro e 7 de dezembro: aplicação extraordinária no Pará, por causa da COP30;

aplicação extraordinária no Pará, por causa da COP30; 16 e 17 de dezembro: reaplicação nacional;

reaplicação nacional; Janeiro de 2026: divulgação dos resultados.

Este ano, o Enem voltou a valer como certificação do ensino médio, o que levou mais de 98 mil pessoas maiores de 18 anos a solicitar o documento.