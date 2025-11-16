Menu
ENEM

Enem 2025: portões são abertos no segundo dia de prova na Bahia

Estudantes farão questões de Ciências da Natureza e Matemática neste domingo, 16

Luiz Almeida e Loren Beatriz

Por Luiz Almeida e Loren Beatriz

16/11/2025 - 12:05 h | Atualizada em 16/11/2025 - 12:32
Portões na Uneb foram abertos 12h
Portões na Uneb foram abertos 12h

Estão abertos os portões para os mais de 4,8 milhões de candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) realizarem o segundo dia de provas, neste domingo, 16.

A prova é composta por 90 questões objetivas, dividas entre ciências da natureza e matemática. No último domingo, 9, o exame teve questões de linguagens, ciências humanas e a redação.

Os portões abriram ao meio-dia e fecharão às 13h. A partir desse horário, nenhuma entrada será permitida. A prova começa pontualmente às 13h30.

Que horas acaba o Enem?

No 2º dia de Enem, os candidatos têm até as 18h30 para realizar a prova, em um máximo de 5 horas de duração.

A saída da sala é permitida a partir das 15h30, mas sem o caderno de questões. Só é possível deixar a sala com o caderno em mãos faltando 30 minutos para o fim do exame: portanto, após as 18h.

Expectativa

Ao Portal A TARDE, na porta da Uneb, Manoel Natan Muricy, de 24 anos, está fazendo a prova pela terceira vez. Formado em Design Gráfico, ele quer fazer uma segunda graduação em Biologia.

"Eu sempre gostei da área, na verdade, mas no ano anterior eu não tinha conseguido nota suficiente, aí fiz a formação para ver um trabalho, consegui me estabilizar melhor e atualmente eu quero fazer Biologia ou algo da área também, para futuramente trabalhar na área que eu quero. É meu objetivo", declarou.

O estudante detalhou como foi a preparação para a prova: "Normalmente eu faço estudos durante a noite, que era o tempo que eu tinha mais livre e pós-trabalho, e também aos fins de semana. era o que eu tirava bastante tempo para estudar, umas duas ou três horinhas por dia".

x