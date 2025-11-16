‘Grande sucesso’: Rowenna detalha o que ninguém viu no Enem

Secretária Rowenna Brito interage com alunos que farão prova do Enem neste domingo, 16 - Foto: Uendel Galter/Ag A Tarde

A secretária de Educação da Bahia, Rowenna Brito, avaliou de forma positiva o primeiro domingo de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado no último dia 9. Além disso, falou sobre a expectativa para o segundo domingo de provas, neste dia 16 de novembro.

Hoje, os candidatos resolverão questões de ciências da natureza e matemática. Os portões foram abertos ao meio-dia e serão fechados às 13h. A aplicação das provas será às 13h30, com encerramento às 18h30.

Antes do ingresso dos candidatos as salas onde farão os exames, Rowenna Brito conversou com alguns deles que prestarão o exame, neste domingo, 16, no campus da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), bairro do Cabula, em Salvador.

Animação

"A gente teve uma ou outra questão de problema de transporte, por conta de chuva no interior, mas eles conseguiram chegar para fazer a prova. Em Juazeiro a gente teve uma dificuldade com a energia elétrica, que caiu a energia elétrica de um bairro inteiro, mas nós também conseguimos resolver com a Coelba", disse ela ao Portal A Tarde.

"O primeiro domingo da nossa prova foi um grande sucesso. Ampla participação dos estudantes, as nossas equipes nas portas das nossas unidades escolares, das unidades privadas, no metrô também. Então, estou muito animada e com altíssimas expectativas [para o segundo dia]", completou.

Apoio e acolhimento

Em entrevista, Rowenna destacou ainda o apoio que tem sido dado pelo Governo do Estado aos alunos que vão prestar a prova. Além da gratuidade para quem for usar o metrô, neste domingo, os alunos contaram com outras ações ao longo de 2025, assim como o acolhimento nos locais de prova.

"Esse momento aqui, para eles, é um momento de ansiedade, de insegurança. E ele olhar e encontrar alguém dizendo: 'olha, eu estou com você no Enem' [...] recepcionando, entregando a caneta, uma palavra de conselho, um conselho para acalmar, de incentivo. Nós estamos com eles no Enem, durante o ano inteiro, e hoje, não menos importante, que é o dia da prova".

Diferencial

Questionada se a Secretaria de Educação fará alguma ação pós-prova, a exemplo do que ocorreu no domingo passado, quando houve avaliação sobre a redação, Rowenna Brito disse que as equipes da pasta devem fazer alguma atividade parecida no dia de hoje.

Ela exaltou, no entanto, o fato de a Bahia possuir um diferencial em relação a outros estados do país: um mapeamento da evasão e das situações que estão acontecendo em cada unidade escolar.

Longo caminho

"A gente tem aqui na Bahia uma central de monitoramento da prova. Que é a central de monitoramento da SSP, a segurança pública com esse rastreio de câmeras de reconhecimento facial, de placa de carro. Essa mesma central é utilizada nos dias das provas do Enem. A gente monitora antes, durante e depois a avaliação", afirmou.

"Temos um caminho longo. A gente só vê essa hora da prova, mas tem muita coisa acontecendo, são quase meio milhão de estudantes fazendo prova no dia de hoje. Então, tem uma grande operação da Segurança Pública, dos Correios, do Ministério da Educação, das secretarias, dos municípios. Então, é uma grande operação para garantir que os meninos acessem a universidade", finalizou a secretária.