MOBILIDADE
Salvador terá tarifa de ônibus exclusiva a estudantes que farão Enem
Segundo dia de aplicação das provas do Enem será neste domingo, 16
Por Yuri Abreu
Para a realização do segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo, 16, os estudantes que buscam vagas nas mais diferentes universidades pelo país vão contar novamente, em Salvador, com a gratuidade nos ônibus, a exemplo do que ocorreu no último dia 9.
Para ter acesso ao benefício, os estudantes devem utilizar o cartão Salvador Card de meia passagem estudantil ao passar pela catraca, entre 10h e 20h.
A gratuidade é válida nos ônibus regulares, no BRT Salvador e no Sistema de Transporte Complementar (STEC). Não será necessária apresentação de comprovante de inscrição, mas o cartão estudantil deve estar ativo e válido.
Reforço
Além da gratuidade, quem for usar o sistema de ônibus para se deslocar até os locais de prova vai contar com o reforço no sistema. Entre 10h e 18h, o sistema contará com reforço de 143 ônibus, distribuídos em 92 linhas e 21 terminais estratégicos, como Acesso Norte, Pirajá, Mussurunga e Águas Claras.
Veja as linhas que terão reforço de frota:
1. 136 Lapa - Chame-Chame
2. 137 Lapa – Barra Avenida/Barra
3. 138 Lapa – Garibaldi/Ondina
4. 140 Lapa - Rio Vermelho (Cardeal da Silva)
5. 301 Terminal Acesso Norte - Alto do Peru
6. 310 Barroquinha - Aeroporto
7. 332 Fazenda Grande Retiro - Estação da Lapa
8. 333 Fazenda Grande Retiro - Barroquinha/Brotas
9. 339 Rodoviária Circular R-1
10. 354 Terminal Acesso Norte - Capelinha
11. 403 Lapa - Caixa D'Água
12. 431 IAPI - Estação Hiper
13. 805 Lapa - Pituba
14. 933 Doron/Rio das Pedras - Praça da Sé
15. 1026 Estação Mussurunga - Fazenda Grande 1/Boca da Mata
16. 1036 Estação Mussurunga - Fazenda Grande 2/Jaguaripe/Cajazeiras
17. 1042-01 Estação Mussurunga - Mussurunga 2 (L/J/H/I)
18. 1054 Estação Mussurunga - Fazenda Grande 4/3/2
19. 1067 Estação Mussurunga - Bosque das Bromélias
20. 1069 Estação Mussurunga - Cassange/Boca da Mata
21. 1073 Estação Mussurunga - Cajazeiras 11
22. 1102 Cabula 6 - Lapa
23. 1107 Terminal Acesso Norte - Tancredo Neves
24. 1118 Terminal Acesso Norte - São Gonçalo
25. 1123 Terminal Acesso Norte - Saboeiro/Estação Imbuí
26. 1130 Cabula 6 - Ondina
27. 1131 Cabula 6 - Sieiro R1
28. 1133 Terminal Acesso Norte - Pernambués
29. 1137 Pernambués - Barra
30. 1141 Cabula 6 - Ribeira R1
31. 1142 Cabula 6 - Ribeira R2
32. 1154 Terminal Acesso Norte - Barbalho/Macaúbas
33. 1156 Terminal Acesso Norte - Santa Mônica
34. 1158 Terminal Acesso Norte - Conjunto Marback/Estação Imbuí
35. 1163 Pernambués - Iguatemi
36. 1215 Engomadeira - Lapa
37. 1230 Sussuarana - Barra R1
38. 1231 Sussuarana - Barra R2
39. 1234 Mata Escura - Shopping da Bahia
40. 1237 Jardim Santo Inácio - Estação Pirajá
41. 1239 Mata Escura - Barra
42. 1245 Mata Escura - Estação Pirajá
43. 1247 Estação Pirajá/Conjunto Arvoredo - Imbuí
44. 1248 Tancredo Neves - Iguatemi
45. 1249 Jardim Santo Inácio - Iguatemi
46. 1308 Castelo Branco - Iguatemi
47. 1310 Estação Pirajá - CAB
48. 1320 Pau da Lima - Nordeste
49. 1321 São Marcos - Barroquinha
50. 1324 Estação Pirajá - Sete de Abril
51. 1327 Estação Pirajá - Baixa dos Sapateiros
52. 1334 Sete de Abril - Lapa
53. 1338 Estação Pirajá - Vila Canária
54. 1340 Estação Pirajá - Barra 1
55. 1341 Estação Pirajá - Barra 2
56. 1346 Estação Pirajá - Itapuã
57. 1347 Estação Pirajá - Pituba
58. 1372 Jardim Nova Esperança/Vilamar - Comércio/Lapa
59. 1374 Terminal Pituaçu - Vila dos Lagos
60. 1383 Estação Pirajá - (Creche) Castelo Branco
61. 1388 Estação Pirajá - Barra
62. 1328 Estação Pirajá - Estação Mussurunga
63. 1397 Estação Pirajá - Canabrava
64. 1399 Estação Pirajá - Jardim Cajazeiras
65. 1405 Estação Pirajá - Cajazeiras 8
66. 1420-02 Boca da Mata - Iguatemi
67. 1425 Fazenda Grande 4/Trobogy - Vale dos Rios
68. 1436-02 Cajazeiras 11 - Iguatemi
69. 1703 Pernambués - Iguatemi
70. 1704 Terminal Águas Claras - Ceasa/Coração de Maria
71. 1705 Terminal Águas Claras - Hospital Municipal/Boca da Mata
72. 1706 Terminal Águas Claras - Palestina
73. 1713 Terminal Águas Claras - Estação Pirajá (Castelo Branco)
74. 1714 Terminal Águas Claras - Águas Claras
75. 1715 Terminal Águas Claras - Fazenda Grande 2/3/4 R1
76. 1716 Terminal Águas Claras - Fazenda Grande 4/3/2 R2
77. 1721 Terminal Águas Claras - Cajazeiras 10
Confira agora os terminais que terão reforço de frota:
1. Vale das Pedrinhas
2. Águas Claras
3. Alto de Coutos
4. Barbalho
5. Boa Vista de São Caetano
6. Massaranduba
7. Pirajá Rua Velha
8. Plataforma
9. Rio Sena
10. Terezinha
11. Terminal Retiro
12. Fazenda Coutos
13. Mirantes
14. Conjunto Pirajá
15. Marechal Rondon
16. Lapa
17. Ribeira
18. Vista Alegre
19. Estação Pirajá
20. Paripe Cocisa
21. Estação Mussurunga
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes