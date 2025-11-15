Salvador terá tarifa de ônibus exclusiva a estudantes que farão Enem

Linhas de ônibus serão reforçadas para o segundo dia do Enem, neste domingo, 16 - Foto: Bruno Concha/Secom PMS

Para a realização do segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo, 16, os estudantes que buscam vagas nas mais diferentes universidades pelo país vão contar novamente, em Salvador, com a gratuidade nos ônibus, a exemplo do que ocorreu no último dia 9.

Para ter acesso ao benefício, os estudantes devem utilizar o cartão Salvador Card de meia passagem estudantil ao passar pela catraca, entre 10h e 20h.

A gratuidade é válida nos ônibus regulares, no BRT Salvador e no Sistema de Transporte Complementar (STEC). Não será necessária apresentação de comprovante de inscrição, mas o cartão estudantil deve estar ativo e válido.

Reforço

Além da gratuidade, quem for usar o sistema de ônibus para se deslocar até os locais de prova vai contar com o reforço no sistema. Entre 10h e 18h, o sistema contará com reforço de 143 ônibus, distribuídos em 92 linhas e 21 terminais estratégicos, como Acesso Norte, Pirajá, Mussurunga e Águas Claras.

Veja as linhas que terão reforço de frota:

1. 136 Lapa - Chame-Chame

2. 137 Lapa – Barra Avenida/Barra

3. 138 Lapa – Garibaldi/Ondina

4. 140 Lapa - Rio Vermelho (Cardeal da Silva)

5. 301 Terminal Acesso Norte - Alto do Peru

6. 310 Barroquinha - Aeroporto

7. 332 Fazenda Grande Retiro - Estação da Lapa

8. 333 Fazenda Grande Retiro - Barroquinha/Brotas

9. 339 Rodoviária Circular R-1

10. 354 Terminal Acesso Norte - Capelinha

11. 403 Lapa - Caixa D'Água

12. 431 IAPI - Estação Hiper

13. 805 Lapa - Pituba

14. 933 Doron/Rio das Pedras - Praça da Sé

15. 1026 Estação Mussurunga - Fazenda Grande 1/Boca da Mata

16. 1036 Estação Mussurunga - Fazenda Grande 2/Jaguaripe/Cajazeiras

17. 1042-01 Estação Mussurunga - Mussurunga 2 (L/J/H/I)

18. 1054 Estação Mussurunga - Fazenda Grande 4/3/2

19. 1067 Estação Mussurunga - Bosque das Bromélias

20. 1069 Estação Mussurunga - Cassange/Boca da Mata

21. 1073 Estação Mussurunga - Cajazeiras 11

22. 1102 Cabula 6 - Lapa

23. 1107 Terminal Acesso Norte - Tancredo Neves

24. 1118 Terminal Acesso Norte - São Gonçalo

25. 1123 Terminal Acesso Norte - Saboeiro/Estação Imbuí

26. 1130 Cabula 6 - Ondina

27. 1131 Cabula 6 - Sieiro R1

28. 1133 Terminal Acesso Norte - Pernambués

29. 1137 Pernambués - Barra

30. 1141 Cabula 6 - Ribeira R1

31. 1142 Cabula 6 - Ribeira R2

32. 1154 Terminal Acesso Norte - Barbalho/Macaúbas

33. 1156 Terminal Acesso Norte - Santa Mônica

34. 1158 Terminal Acesso Norte - Conjunto Marback/Estação Imbuí

35. 1163 Pernambués - Iguatemi

36. 1215 Engomadeira - Lapa

37. 1230 Sussuarana - Barra R1

38. 1231 Sussuarana - Barra R2

39. 1234 Mata Escura - Shopping da Bahia

40. 1237 Jardim Santo Inácio - Estação Pirajá

41. 1239 Mata Escura - Barra

42. 1245 Mata Escura - Estação Pirajá

43. 1247 Estação Pirajá/Conjunto Arvoredo - Imbuí

44. 1248 Tancredo Neves - Iguatemi

45. 1249 Jardim Santo Inácio - Iguatemi

46. 1308 Castelo Branco - Iguatemi

47. 1310 Estação Pirajá - CAB

48. 1320 Pau da Lima - Nordeste

49. 1321 São Marcos - Barroquinha

50. 1324 Estação Pirajá - Sete de Abril

51. 1327 Estação Pirajá - Baixa dos Sapateiros

52. 1334 Sete de Abril - Lapa

53. 1338 Estação Pirajá - Vila Canária

54. 1340 Estação Pirajá - Barra 1

55. 1341 Estação Pirajá - Barra 2

56. 1346 Estação Pirajá - Itapuã

57. 1347 Estação Pirajá - Pituba

58. 1372 Jardim Nova Esperança/Vilamar - Comércio/Lapa

59. 1374 Terminal Pituaçu - Vila dos Lagos

60. 1383 Estação Pirajá - (Creche) Castelo Branco

61. 1388 Estação Pirajá - Barra

62. 1328 Estação Pirajá - Estação Mussurunga

63. 1397 Estação Pirajá - Canabrava

64. 1399 Estação Pirajá - Jardim Cajazeiras

65. 1405 Estação Pirajá - Cajazeiras 8

66. 1420-02 Boca da Mata - Iguatemi

67. 1425 Fazenda Grande 4/Trobogy - Vale dos Rios

68. 1436-02 Cajazeiras 11 - Iguatemi

69. 1703 Pernambués - Iguatemi

70. 1704 Terminal Águas Claras - Ceasa/Coração de Maria

71. 1705 Terminal Águas Claras - Hospital Municipal/Boca da Mata

72. 1706 Terminal Águas Claras - Palestina

73. 1713 Terminal Águas Claras - Estação Pirajá (Castelo Branco)

74. 1714 Terminal Águas Claras - Águas Claras

75. 1715 Terminal Águas Claras - Fazenda Grande 2/3/4 R1

76. 1716 Terminal Águas Claras - Fazenda Grande 4/3/2 R2

77. 1721 Terminal Águas Claras - Cajazeiras 10

Confira agora os terminais que terão reforço de frota:

1. Vale das Pedrinhas

2. Águas Claras

3. Alto de Coutos

4. Barbalho

5. Boa Vista de São Caetano

6. Massaranduba

7. Pirajá Rua Velha

8. Plataforma

9. Rio Sena

10. Terezinha

11. Terminal Retiro

12. Fazenda Coutos

13. Mirantes

14. Conjunto Pirajá

15. Marechal Rondon

16. Lapa

17. Ribeira

18. Vista Alegre

19. Estação Pirajá

20. Paripe Cocisa

21. Estação Mussurunga