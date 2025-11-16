Menu
CONTEÚDO PUBLICITÁRIO

Bernoulli divulga resultado do gabarito do segundo dia do Enem 2025

Prova contou com 90 questões objetivas, divididas entre Ciências da Natureza e Matemática

Redação

Por Redação

16/11/2025 - 18:53 h
Resolução foi disponibilizada minutos após o término da aplicação
Resolução foi disponibilizada minutos após o término da aplicação -

Os participantes do Enem 2025 já têm acesso ao gabarito extraoficial* do segundo dia de provas elaborado pelo Bernoulli Educação, instituição reconhecida nacionalmente pela excelência acadêmica e pelos resultados de destaque no exame. A prova, realizada neste domingo, 16, contou com 90 questões objetivas, divididas entre Ciências da Natureza e Matemática.

A resolução foi disponibilizada minutos após o término da aplicação por uma equipe de docentes e especialistas do Bernoulli Educação que trabalhou de forma integrada para garantir precisão e rapidez na divulgação dos gabaritos de todos os cadernos. Com o resultado em mãos, os candidatos têm a oportunidade de avaliar seu desempenho e revisar erros e acertos.

O gabarito do primeiro dia do exame, que contém as resoluções das provas de Linguagens, Ciências Humanas e Redação, pode ser acessado em bernoulli.com.br/enem.

Para apoiar os estudantes neste momento decisivo, o Bernoulli Educação também oferece gratuitamente a Calculadora Enem Bernoulli, que utiliza a Teoria de Resposta ao Item (TRI) para simular notas e prever resultados no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). A ferramenta proporciona uma estimativa precisa e coletiva, baseada em comparações estatísticas de desempenho, semelhante ao modelo oficial do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Disponível em: https://calculadora-enem.bernoulli.com.br/

Confira o gabarito completo abaixo:

Caderno Amarelo

| Foto: Divulgação | Bernoulli Educação
| Foto: Divulgação | Bernoulli Educação

Versão em PDF do Caderno Amarelo

Download
626.70kb

Caderno Azul

| Foto: Divulgação | Bernoulli Educação
| Foto: Divulgação | Bernoulli Educação

Versão em PDF do Caderno Azul

Download
626.87kb

Caderno Cinza

| Foto: Divulgação | Bernoulli Educação
| Foto: Divulgação | Bernoulli Educação

Versão em PDF do Caderno Cinza

Download
626.96kb

Caderno Verde

| Foto: Divulgação | Bernoulli Educação
| Foto: Divulgação | Bernoulli Educação

Versão em PDF do Caderno Verde

Download
626.53kb

*O gabarito divulgado pelo Bernoulli Educação é extraoficial e corrigido por uma equipe de especialistas da instituição. Caso sejam identificadas divergências após divulgação, uma errata será emitida aos veículos de imprensa e publicada nos canais oficiais.

x