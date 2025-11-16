Bernoulli divulga resultado do gabarito do segundo dia do Enem 2025

Resolução foi disponibilizada minutos após o término da aplicação - Foto: Divulgação

Os participantes do Enem 2025 já têm acesso ao gabarito extraoficial* do segundo dia de provas elaborado pelo Bernoulli Educação, instituição reconhecida nacionalmente pela excelência acadêmica e pelos resultados de destaque no exame. A prova, realizada neste domingo, 16, contou com 90 questões objetivas, divididas entre Ciências da Natureza e Matemática.

A resolução foi disponibilizada minutos após o término da aplicação por uma equipe de docentes e especialistas do Bernoulli Educação que trabalhou de forma integrada para garantir precisão e rapidez na divulgação dos gabaritos de todos os cadernos. Com o resultado em mãos, os candidatos têm a oportunidade de avaliar seu desempenho e revisar erros e acertos.

O gabarito do primeiro dia do exame, que contém as resoluções das provas de Linguagens, Ciências Humanas e Redação, pode ser acessado em bernoulli.com.br/enem.

Para apoiar os estudantes neste momento decisivo, o Bernoulli Educação também oferece gratuitamente a Calculadora Enem Bernoulli, que utiliza a Teoria de Resposta ao Item (TRI) para simular notas e prever resultados no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). A ferramenta proporciona uma estimativa precisa e coletiva, baseada em comparações estatísticas de desempenho, semelhante ao modelo oficial do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Disponível em: https://calculadora-enem.bernoulli.com.br/

Confira o gabarito completo abaixo:

Caderno Amarelo

Versão em PDF do Caderno Amarelo

Caderno Azul

Versão em PDF do Caderno Azul

Caderno Cinza

Versão em PDF do Caderno Cinza



Caderno Verde

Versão em PDF do Caderno Verde



*O gabarito divulgado pelo Bernoulli Educação é extraoficial e corrigido por uma equipe de especialistas da instituição. Caso sejam identificadas divergências após divulgação, uma errata será emitida aos veículos de imprensa e publicada nos canais oficiais.