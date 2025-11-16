Mais fácil ou mais difícil? O que os candidatos estão dizendo sobre segunda prova do Enem

Segundo dia do Enem dividiu opiniões - Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

O segundo dia do Enem 2025 movimentou milhares de estudantes neste domingo, 16, com a aplicação das provas de Ciências da Natureza e Matemática. Com portões abertos ao meio-dia e fechamento às 13h, os participantes tiveram até 18h30 para concluir o exame. A saída sem o caderno de questões pôde ser feita a partir das 15h30; levando o material, somente após as 18h.

Depois de entregarem as provas, candidatos que fizeram o exame no Colégio Estadual de Aplicação Anísio Teixeira (IAT), localizado na Avenida Paralela, em Salvador, compartilharam suas primeiras impressões, e, apesar do mesmo conteúdo para todos, as percepções sobre dificuldade variaram bastante.

A estreante Marielle Matos descreveu a prova como desafiadora, mas dentro do esperado para uma primeira experiência: “Assim, por ser minha primeira vez, eu achei um pouquinho difícil, mas eu diria que eu consegui me sair bem. E com fé em Deus, eu espero conseguir uma vaga na Medicina”.

Moradora de Pirajá, ela levou cerca de quatro horas para finalizar a avaliação e destacou o papel fundamental da mãe no processo. “Um grande exemplo de determinação, porque me apoiou desde o primeiro dia aqui, no chão. Eu tenho, com certeza, muita admiração por ela".

Já Nilma Santos, que tenta o Enem pela quarta vez, percebeu tranquilidade nas provas deste ano: “Achei ótima. Foi uma prova muito boa. Não tenho o que reclamar, não. Entendi o tema logo de redação da primeira, no primeiro dia de prova. E hoje também foi tranquila".

Ela concluiu o exame por volta das 17h23 e reafirmou o objetivo de cursar Pedagogia, um desejo constante ao longo de todas as tentativas: “Sempre. Sempre, Pedagogia. Sempre. Fiz o Enem, fiz o Universidade Para Todos e prestei o vestibular da Uneb esse ano também. Ainda não alcancei por conta das minhas notas, mas venho correndo atrás de novo".

Nilma Santos quer cursar Pedagogia | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Prova tranquila ou desafio pesado?

Adriano Ferreira, que presta o Enem pela segunda vez, teve uma percepção diferente em relação aos conteúdos: “Eu achei a prova desse ano mais fácil que a do ano passado. É, só que em questão de Linguagens, eu achei mais fácil. Humanas eu achei um pouco mais conteudista do que no ano passado. Já Matemática e Física, é, Naturais, no caso, em geral, eu achei mais fácil do que ano passado".

Aluno de Educação Física, ele tenta o Prouni para permanecer na área ou migrar para outra instituição. “Eu quero continuar na área de Educação Física, talvez mudar de faculdade, e se eu conseguir uma UFBA, maravilha. Se eu não conseguir, eu consigo o Prouni".

Adriano Ferreira presta o Enem pela segunda vez | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Aos 18 anos, Luíza Santos Leão deixou a sala às 18h05, caderno do Enem nas mãos e a tranquilidade de quem decidiu usar 2025 como ano-teste. Treineira, ela conta que achou a prova “tranquila” e que só aguardou o horário de saída para levar o caderno como material de estudo para o próximo ano, quando tentará a vaga “pra valer” em Fisioterapia na Uneb.

Luíza admite que a rotina puxada dificultou a preparação e reconhece ter mais desafios em Matemática. Ainda assim, faz questão de incentivar outros jovens a tentar o exame antes da hora: “é importante ter calma, ler e reler as questões, sem pressa de sair”, aconselha.

Maria Catarina deixou a prova animada e com o caderno em mãos, celebrando o fato de poder conferir o gabarito em casa. “Foi muito legal a prova, gostei bastante. Tinha umas partes bem difíceis”, contou. Sonhando em cursar Medicina Veterinária, a candidata também revela afinidade com áreas artísticas, como cantar e dançar. A jovem fez questão de destacar o apoio da mãe, da tia e da avó, que considera essencial: “elas tudo que tem para participar, me apoiam”.

Na preparação, ela diz que estudou diariamente durante as aulas e reforçou o conteúdo em aulões, inclusive os interativos realizados em shoppings. Para ela, o Ene,m é uma porta de oportunidades “para qualquer idade, seja dos menores até idosos”, fundamental para quem deseja ingressar na universidade e conquistar um bom emprego.