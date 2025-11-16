Menu
BAHIA
EDUCAÇÃO

Atenção, alunos! Bahia abre período para renovar matrícula nas escolas

Alunos ou responsáveis devem cumprir alguns procedimentos

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

16/11/2025 - 10:52 h | Atualizada em 16/11/2025 - 11:05
Renovação de matrícula na rede estadual de ensino começa nesta segunda-feira, 17
O governo da Bahia abre, a partir desta segunda-feira, 17, o período de renovação de matrícula dos alunos da rede estadual de ensino. Para este processo, o estudante ou o responsável — no caso dos menores de 16 anos — devem realizar alguns procedimentos.

Inicialmente, eles devem comparecer à escola onde estudam para confirmar o interesse em continuar na mesma unidade em 2026. Na secretaria, devem assinar a lista de renovação, informando se deseja ou não continuar na unidade no próximo ano.

O processo de renovação de matrícula — exclusivamente presencial — é voltado apenas para os estudantes que já fazem parte da rede estadual.

Até quando posso fazer a renovação de matrícula?

A Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC) orienta que, durante o procedimento, dados pessoais, como endereço, telefone e e-mail sejam atualizados. Além disso, se for o caso, a entrega de entregar documentos pendentes.

Estudantes baianos participam da COP30 em Belém
Professores devem ser remunerados por recreio e intervalo entre aulas
Renovação de matrícula da rede estadual inicia na segunda-feira

Em caso de ausência de manifestação no período estabelecido, a SEC informa que o comportamento será entendido como interesse na manutenção da vaga para o próximo ano letivo.

O prazo se estende até o dia 28 de novembro.

E a matrícula de novos alunos?

As datas e orientações sobre matrícula de novos alunos serão divulgadas posteriormente pela SEC.

Tags:

Bahia Educação Matrícula 2026 Rede estadual SEC

x