Atenção, alunos! Bahia abre período para renovar matrícula nas escolas

Renovação de matrícula na rede estadual de ensino começa nesta segunda-feira, 17 - Foto: Claudionor Jr/SECBA

O governo da Bahia abre, a partir desta segunda-feira, 17, o período de renovação de matrícula dos alunos da rede estadual de ensino. Para este processo, o estudante ou o responsável — no caso dos menores de 16 anos — devem realizar alguns procedimentos.

Inicialmente, eles devem comparecer à escola onde estudam para confirmar o interesse em continuar na mesma unidade em 2026. Na secretaria, devem assinar a lista de renovação, informando se deseja ou não continuar na unidade no próximo ano.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O processo de renovação de matrícula — exclusivamente presencial — é voltado apenas para os estudantes que já fazem parte da rede estadual.

Até quando posso fazer a renovação de matrícula?

A Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC) orienta que, durante o procedimento, dados pessoais, como endereço, telefone e e-mail sejam atualizados. Além disso, se for o caso, a entrega de entregar documentos pendentes.

Em caso de ausência de manifestação no período estabelecido, a SEC informa que o comportamento será entendido como interesse na manutenção da vaga para o próximo ano letivo.

O prazo se estende até o dia 28 de novembro.

E a matrícula de novos alunos?

As datas e orientações sobre matrícula de novos alunos serão divulgadas posteriormente pela SEC.