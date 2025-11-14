Estudantes baianos participam da COP30 em Belém

Da esquerda para a direita - Estudante Estevão Souza e Luan Correia - Foto: Reprodução

Os estudantes baianos Estevão Souza, do município de Conde, e Luan Correia, de Paramirim, receberam as credenciais para participar da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém (PA). A participação dos estudantes é resultado de um caminho iniciado na Bahia, com a realização da V Conferência Estadual Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CEIJMA), promovida pela Secretaria da Educação (SEC), em setembro, em Salvador.

Contando com as etapas preparatórias, o encontro reuniu mais de 152 mil estudantes de 113 municípios em atividades voltadas à reflexão sobre desafios socioambientais e ao desenvolvimento de projetos de intervenção nas comunidades escolares.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Durante a conferência, foram escolhidos 21 delegados que representaram a Bahia na Etapa Nacional, em outubro, em Luziânia (GO). Entre eles, Estevão e Luan se notabilizaram pela capacidade de liderança e pelo envolvimento nas discussões sobre sustentabilidade.

Delegados da Bahia selecionados para a CNIJMA | Foto: Raphael Muller/Ag. A TARDE

Para o diretor de Execução das Políticas para a Educação Básica da SEC, Fabio Barbosa, a Bahia vem se destacando nesse movimento nacional por meio de ações potencializadas pela Secretaria da Educação, ampliando o diálogo sobre questões socioambientais e promoção da justiça climática nas escolas e estimulando o desenvolvimento de projetos voltados à preservação ambiental.

“A presença dos dois estudantes na COP30 simboliza o reconhecimento da força da juventude baiana e do compromisso do Governo do Estado com uma educação que forma cidadãos conscientes e preparados para enfrentar os desafios climáticos globais”, avaliou Barbosa.

Na COP30, os dois estudantes baianos vão integrar a mesa “O necessário protagonismo das juventudes e dos povos tradicionais na Agenda Climática”, que acontecerá na próxima segunda-feira, 17, no Auditório Uruçu, na Zona Verde do evento.

O encontro discutirá as formas mais potentes de participação das juventudes e comunidades tradicionais na construção de políticas públicas e educacionais voltadas à sustentabilidade, reforçando o papel transformador da educação na preservação do planeta.