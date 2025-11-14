Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EDUCAÇÃO

Estudantes baianos participam da COP30 em Belém

Participação dos alunos é resultado de um caminho iniciado na Bahia

Redação

Por Redação

14/11/2025 - 10:48 h
Da esquerda para a direita - Estudante Estevão Souza e Luan Correia
Da esquerda para a direita - Estudante Estevão Souza e Luan Correia -

Os estudantes baianos Estevão Souza, do município de Conde, e Luan Correia, de Paramirim, receberam as credenciais para participar da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém (PA). A participação dos estudantes é resultado de um caminho iniciado na Bahia, com a realização da V Conferência Estadual Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CEIJMA), promovida pela Secretaria da Educação (SEC), em setembro, em Salvador.

Leia Também:

Professores devem ser remunerados por recreio e intervalo entre aulas
Renovação de matrícula da rede estadual inicia na segunda-feira
O que cai no segundo dia de prova do Enem 2025?

Contando com as etapas preparatórias, o encontro reuniu mais de 152 mil estudantes de 113 municípios em atividades voltadas à reflexão sobre desafios socioambientais e ao desenvolvimento de projetos de intervenção nas comunidades escolares.

Tudo sobre Educação em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Durante a conferência, foram escolhidos 21 delegados que representaram a Bahia na Etapa Nacional, em outubro, em Luziânia (GO). Entre eles, Estevão e Luan se notabilizaram pela capacidade de liderança e pelo envolvimento nas discussões sobre sustentabilidade.

Delegados da Bahia selecionados para a CNIJMA
Delegados da Bahia selecionados para a CNIJMA | Foto: Raphael Muller/Ag. A TARDE

Para o diretor de Execução das Políticas para a Educação Básica da SEC, Fabio Barbosa, a Bahia vem se destacando nesse movimento nacional por meio de ações potencializadas pela Secretaria da Educação, ampliando o diálogo sobre questões socioambientais e promoção da justiça climática nas escolas e estimulando o desenvolvimento de projetos voltados à preservação ambiental.

“A presença dos dois estudantes na COP30 simboliza o reconhecimento da força da juventude baiana e do compromisso do Governo do Estado com uma educação que forma cidadãos conscientes e preparados para enfrentar os desafios climáticos globais”, avaliou Barbosa.

Na COP30, os dois estudantes baianos vão integrar a mesa “O necessário protagonismo das juventudes e dos povos tradicionais na Agenda Climática”, que acontecerá na próxima segunda-feira, 17, no Auditório Uruçu, na Zona Verde do evento.

O encontro discutirá as formas mais potentes de participação das juventudes e comunidades tradicionais na construção de políticas públicas e educacionais voltadas à sustentabilidade, reforçando o papel transformador da educação na preservação do planeta.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Agenda Climática belém COP30 desafios socioambientais estudantes baianos SEC Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Da esquerda para a direita - Estudante Estevão Souza e Luan Correia
Play

Conselheiro do TCE parabeniza e propõe homenagem ao Grupo A TARDE

Da esquerda para a direita - Estudante Estevão Souza e Luan Correia
Play

Expectativa e tensão: pais fazem vigília à espera de filhos em prova do Enem

Da esquerda para a direita - Estudante Estevão Souza e Luan Correia
Play

Webinar debate educação, mineração e sustentabilidade nesta quarta

Da esquerda para a direita - Estudante Estevão Souza e Luan Correia
Play

Bahia encerra 2024 com recorde no Enem e foco na aprendizagem para 2025

x