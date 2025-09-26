Estudantes da Bahia vão à Conferência Nacional pelo Meio Ambiente

Delegados da Bahia selecionados para a CNIJMA - Foto: Raphael Muller/Ag. A TARDE

Dezenove estudantes da rede estadual irão representar a Bahia na VI Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA), que acontece de 6 a 10 de outubro, em Brasília e em Luziânia, em Goiás. A eleição dos delegados e do projeto de ação que representará o estado ocorreu no segundo dia da V Conferência Estadual Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CEIJMA), realizada nesta sexta-feira, 26, no Hotel Fiesta, em Salvador.

Acompanhados de seus professores-orientadores, os estudantes apresentaram projetos que foram debatidos coletivamente e selecionados entre si. Entre as vozes que marcaram a conferência esteve a do estudante Ryan Alves Carvalho, de 14 anos, da Escola Municipal Olga Campos de Menezes, em Senhor do Bonfim, que representará a Bahia nacionalmente.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Emocionado, Ryan resumiu o momento em uma palavra: gratidão.

Eu vou viajar pra Brasília, vou representar todos nós e espero fazer o melhor papel lá. É um sentimento apenas de gratidão. Estudante Ryan Alves Carvalho, de 14 anos

“É só gratidão, gratidão a Deus. A professora Patrícia me ajudou desde o início, me deu força, ajudou a fazer o projeto, tirou isso tudo do papel e colocou aqui. E esse é o resultado que a gente tá tendo".

Estudante Ryan Alves Carvalho e Fábio Barbosa, diretor de Execução das Políticas para a Educação Básica da SEC | Foto: Raphael Muller/Ag. A TARDE

A professora-orientadora, Patrícia de Mendes, destacou que o projeto “Horta Vertical na Escola Sustentabilidade”, contou com a participação da coordenadora de Educação Ambiental, Geisa Luiza.

Eu acreditei muito no potencial dele. Professora-orientadora, Patrícia de Mendes

“Foi um projeto desenvolvido na escola que dará suporte para a merenda escolar. Será bom para o meio ambiente também porque não tem agrotóxico”, explicou Patrícia.

Conferência Nacional e diálogo com a COP30

Este ano, a CNIJMA traz como tema: “Vamos Transformar o Brasil com Educação e Justiça Climática” - alinhado ao lema central da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30. O evento internacional, que será realizado de 10 a 21 de novembro em Belém, no Pará, vai negociar medidas para combater as mudanças climáticas, com foco na redução de emissões de gases de efeito estufa e na adaptação aos impactos já existentes.

Na Bahia, comunidades escolares debateram problemas socioambientais e elaboraram projetos de intervenção. Nesta edição, participaram cerca de 400 escolas de 113 municípios, envolvendo mais de 152 mil estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. As discussões ocorreram em etapas escolares, municipais e territoriais, organizadas pelos 26 Núcleos Territoriais de Educação (NTE).

Oficinas, debates e integração da educação ambiental

Oficinas, debates e integração da educação ambiental | Foto: Shirley Stolze/Ag. A TARDE

Além da seleção dos estudantes delegados, a programação da conferência estadual incluiu oficinas temáticas e palestras.

Na mesa “Integrando a educação ambiental e justiça climática no currículo escolar: estratégias pedagógicas para uma educação transformadora”, a coordenadora de projetos educacionais do Grupo A TARDE, Berta Cunha, destacou a atuação do Programa A TARDE Educação, que tem abraçado a temática sustentável por meio do uso do jornal em sala de aula.

“O jornal traz notícias diárias, fala do atual e também da memória, de um passado que precisamos olhar e estar atento para ter comparativos e métricas do crescimento e do desenvolvimento do caminho da sustentabilidade. E utilizar o jornal como apoio pedagógico, é utilizar sabedoria, um recurso centenário que só agrega conteúdo à sala de aula”.

A doutora em Ciências Aplicadas ao Território, Ambiente e Sociedade, Solange Rocha, também contribuiu com as discussões, destacando a integração entre sociedade, meio ambiente e práticas escolares.

“É um evento extremamente promissor e formativo. Nenhum estudante que aqui chegou vai sair da mesma forma. Eles sairão muito mais engajados e motivados a participar em seu território e em sua casa, promovendo discussões e diálogos que promovam a educação ambiental com justiça climática”.

Já o coordenador do Ensino Médio da Secretaria da Educação (SEC), Ítalo Paim, reforçou a intencionalidade pedagógica e política do processo.

“Entendemos que nenhuma estratégia ou ação ambiental tem um foco isolado. É um processo maior. Enquanto política educacional, precisamos implicar nossos estudantes nesses processos de resolução dessas problemáticas que são de todos nós. [...] Não somos apenas sujeitos modificadores de ambiente. Nós somos o ambiente”.

“Quando entendemos esse processo, entendemos que cuidar do ambiente é cuidar de nós mesmos, o que é uma base que está consolidada na Base Nacional Comum Curricular”, acrescentou.

Juventude, democracia e governança socioambiental

Outro momento de destaque foi a mesa “Governança e participação infantojuvenil nas discussões socioambientais - o amanhã não pode esperar”, com a participação da professora da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Zanna Matos; do graduando em Engenharia Civil na UEFS, Ivan Kleiton; do graduando em Ciências Biológicas pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Nicolas Natale; e da vereadora de Salvador, Marta Rodrigues.

Egresso da escola pública, Ivan destacou a importância da democracia nas escolhas da conferência. Ex-estudante delegado da edição de 2018, ele explicou a metodologia “jovem escolhe jovem” e “uma geração aprende com a outra”.

“Às vezes, você [estudante] não foi selecionado para a etapa que vai acontecer em Brasília. Mas, isso é democracia. Você não vai estar lá fisicamente, mas vai ter alguém que vai te representar, que levará as marcas da história do seu projeto. É tudo constituído junto”.

Contribuições da Bahia para a COP30

Contribuições da Bahia para a COP30 | Foto: Raphael Muller/Ag. A TARDE

No período da tarde, os estudantes participaram da dinâmica “Nosso recado”, onde escreveram contribuições da Bahia para a declaração infantojuvenil que será apresentada na COP.

"Com o nosso cartaz, quisemos mobilizar a comunidade para que aprenda e saiba o que é a conscientização do meio ambiente. Falamos sobre como utilizar os meios de comunicação para sensibilizar a comunidade e também chamar o Poder Legislativo para a nossa campanha”, declarou a estudante Aiysha Oliveira, do Colégio Estadual Georgina de Melo Erismann, em Feira de Santana.

Para Fábio Barbosa, diretor de Execução das Políticas para a Educação Básica da SEC, o momento marca o fechamento de um ciclo de diálogo e de construção coletiva que envolveu escolas de todo o estado.

“Encerramos a conferência infantojuvenil celebrando um processo de formação transformador, que vai gerar desdobramentos nos municípios e territórios. Acreditamos que essas ações fortalecerão a consciência socioambiental dos estudantes e contribuirão para a construção de um futuro melhor”, destacou.

Delegados da Bahia selecionados para a CNIJMA

Grupo 1 - Concorrência ampla

Lara Silva Lopes

Ryan Alves Carvalho

Ryan Joaquim Tavares Santana

Sofia Bento

Manuella Pires Bezerra

Grupo 2 - Concorrência ampla

Ana Laura Vilarinho

Maria Victória Aquino

Anaiara Macedo de Souza

Jeovana de Jesus Cruz

Matheus Passos de Oliveira

Grupo 3 - Concorrência ampla

Anabel de Souza Alberto

Thayla Weber Conceição

Reinan Gabriel

Barbara Luiza de Carvalho

Lara Beatriz Pereira Macêdo

Grupo 4 - Escolas do Campo

Luan Santos Correia

Estevão Silva Souza

Grupo 5 - Escolas Indígenas

Kimberlly da Silva

Grupo 6 - Quilombolas

Luan Vieira

Confira os melhores momentos