BYD receberá homenagem do Governo da Bahia, veja qual

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Bahia aprovou, na última terça-feira, 23, a mudança do nome da “Avenida Henry Ford”, localizada no município de Camaçari, onde a fábrica da BYD está localizada, para o nome “Avenida BYD”. A alteração foi proposta pelo deputado Junior Muniz (PT) e aprovada por toda Assembleia Legislativa.

O nome da atual avenida em que a fábrica da montadora chinesa está localizada, a Avenida Henry Ford, foi escolhido para homenagear o fundador da Ford, visto que a planta havia sido construída pela montadora norte-americana e inaugurada no ano de 2001.

De acordo com o deputado Thiago Correia (PSDB), “a Ford não está mais na Bahia. Não faz mais sentido algum que aquela rodovia permaneça com esse nome”. Por mais que não haja mais a produção, a Ford ainda possui um centro de engenharia em Camaçari.

Somado a isso, o presidente da CCJ, Robinson Almeida (PT), apontou que a mudança demonstra o reconhecimento à nova montadora instalada no estado. “Essa é uma homenagem à maior fabricante de carros elétricos do mundo, que implantou sua indústria aqui no Brasil, gerando emprego e desenvolvimento econômico para o país, para a Bahia e para Camaçari” disse.