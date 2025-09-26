POLÍTICA
Escolas públicas baianas podem passar a ter salas climatizadas
Projeto de lei em tramitação na Alba prevê instalação gradual de sistemas sustentáveis de climatização, priorizando regiões mais vulneráveis
Por Flávia Requião
Escolas públicas da Bahia podem passar a contar com climatização nas salas de aulas, segundo projeto de lei em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado (Alba). A proposta visa melhorar a qualidade do ensino e promover inclusão social.
O Projeto de Lei nº 25.967/2025, de autoria do deputado Diego Castro, estabelece diretrizes para instalação de sistemas de climatização, preferencialmente sustentáveis, com alta eficiência energética e uso de energia solar, além da adequação da infraestrutura elétrica das escolas, realização de estudos técnicos e capacitação de profissionais para manutenção desses sistemas.
A implementação será gradual, priorizando escolas em regiões de maior vulnerabilidade climática e social.
Em sua justificativa, o parlamentar detalha que a proposta nasce da urgente necessidade de melhorar o ambiente escolar, sobretudo em um estado de clima majoritariamente quente como a Bahia. Ele aponta que, em muitas escolas, as salas de aula ultrapassam 35ºC, prejudicando a concentração, o desempenho escolar e a saúde física e mental dos alunos e profissionais.
O projeto ressalta que a climatização escolar “é uma medida de dignidade, inclusão e garantia de direitos fundamentais, como educação de qualidade e saúde”.
“A climatização das escolas não se trata de um luxo, mas sim de uma medida essencial de dignidade, inclusão e garantia de direitos fundamentais, como a educação de qualidade e a saúde”, ressalta a medida.
