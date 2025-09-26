Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Blocos afro podem se tornar Patrimônio Cultural Imaterial da Bahia

Projeto de lei na Alba propõe reconhecer blocos afros, reforçando a preservação da cultura afro-brasileira e valorizando

Flávia Requião

Por Flávia Requião

26/09/2025 - 9:55 h | Atualizada em 26/09/2025 - 11:20
Primeiro bloco afro do Brasil, Ilê Aiyê
Os blocos afro poderão ser oficialmente reconhecidos como Patrimônio Cultural Imaterial da Bahia, segundo projeto de lei enviado à Assembleia Legislativa do Estado (Alba), em iniciativa que reforça a preservação e valorização da identidade cultural afro-brasileira.

O Projeto de Lei nº 25.965/2025, encaminhado a Casa pelo deputado Radiovaldo Costa, define blocos afro como grupos culturais e carnavalescos responsáveis por promover desfiles, músicas, danças, estética, práticas e tradições, especialmente durante o Carnaval.

Em sua justificativa, o parlamentar detalha que o reconhecimento dos blocos afro como Patrimônio Cultural Imaterial da Bahia visa preservar sua relevância histórica, cultural e social, reforçando a identidade afro-brasileira, promovendo a diversidade cultural e fortalecendo o desenvolvimento socioeconômico do estado.

"O reconhecimento dos blocos afro como Patrimônio Cultural Imaterial da Bahia representa medida estratégica de múltiplos impactos que propõem a promoção de uma justiça racial que valorize a diversidade cultural, fortaleça o setor criativo e consolide o estado como referência nacional e internacional na preservação das culturas de matrizes africanas da cultura brasileira”, diz o texto.

Bloco afro

Um bloco afro é um grupo cultural e carnavalesco, surgido especialmente na Bahia, que une música, dança, estética, religiosidade e tradição afro-brasileira. Mais do que um grupo de carnaval, é uma manifestação cultural e política, com raízes na valorização da história e identidade da população negra.

O primeiro bloco afro surgiu em novembro de 1974 em Salvador: o Ilê Aiyê, criado em plena ditadura militar como expressão de resistência cultural, inspirado nos ideais de líderes como Zumbi dos Palmares, Dandara e Nelson Mandela. O bloco não se limita ao Carnaval: atua o ano todo, promovendo formação cultural, musicalização e educação para crianças e adolescentes, especialmente em comunidades negras.

Desde então, outros blocos afro surgiram pelo Brasil, cada um com características próprias, mas sempre mantendo como essência o fortalecimento da cultura afro-brasileira.

