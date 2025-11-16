“Foi herói”: motoboy abre mão da corrida para salvar estudante no Enem

Portão da Uneb, minutos antes do fechamento dos portões - Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE

Faltavam menos de dois minutos para os portões da Uneb serem fechados, na tarde deste domingo, 16, quando uma cena de solidariedade quebrou a tensão típica do segundo dia do Enem 2025. De garupa, uma estudante vinda da Estrada das Barreiras tentava, desesperada, chegar a tempo para enfrentar as provas de Ciências da Natureza e Matemática. Na frente, acelerando tudo o que podia, o motoboy Mateus já tinha tomado sua decisão: abrir mão do valor da corrida para que ela não perdesse o dia mais pesado do exame.

Ao parar diante do campus, sem sequer desligar a moto, ele avisou que não precisava pagar. O que ele não esperava era que a atitude fosse vista por uma servidora da Secretaria da Educação da Bahia, que acompanhava o movimento de candidatos atrasados.

“A viagem foi R$ 5, mas você vai ganhar R$ 10 porque foi herói”, disse a servidora Luciana Silva, ao se aproximar para recompensar o motoboy. O gesto arrancou sorrisos e um breve alívio entre quem já se preparava para o barulho das portas se fechando exatamente às 13h.

Os minutos finais, sempre marcados por corridas, tropeços, mochilas balançando e gritos de “corre!”, ganharam nesta edição um retrato raro: o de que, por alguns segundos, a disputa contra o relógio virou uma prova coletiva.

O segundo dia do Enem

Assim como em todo o país, os portões da Uneb foram abertos ao meio-dia e fechados pontualmente às 13h. A partir desse momento, ninguém mais pôde entrar. A prova começou às 13h30 e reuniu 90 questões objetivas de Matemática e Ciências da Natureza — tradicionalmente o dia mais desafiador para a maioria dos estudantes.

No domingo anterior, 9, os candidatos enfrentaram questões de linguagens, ciências humanas e a redação, cuja proposta abordou as perspectivas sobre o envelhecimento na sociedade brasileira.