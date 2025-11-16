Menu
HOME > educação > ENEM
ENEM

“Foi herói”: motoboy abre mão da corrida para salvar estudante no Enem

Diante de um exame tão competitivo e exaustivo, ainda existe espaço para pequenas gentilezas que têm impacto real

Iarla Queiroz e Loren Beatriz Sousa

Por Iarla Queiroz e Loren Beatriz Sousa

16/11/2025 - 16:23 h | Atualizada em 16/11/2025 - 18:27
Portão da Uneb, minutos antes do fechamento dos portões
Portão da Uneb, minutos antes do fechamento dos portões

Faltavam menos de dois minutos para os portões da Uneb serem fechados, na tarde deste domingo, 16, quando uma cena de solidariedade quebrou a tensão típica do segundo dia do Enem 2025. De garupa, uma estudante vinda da Estrada das Barreiras tentava, desesperada, chegar a tempo para enfrentar as provas de Ciências da Natureza e Matemática. Na frente, acelerando tudo o que podia, o motoboy Mateus já tinha tomado sua decisão: abrir mão do valor da corrida para que ela não perdesse o dia mais pesado do exame.

Ao parar diante do campus, sem sequer desligar a moto, ele avisou que não precisava pagar. O que ele não esperava era que a atitude fosse vista por uma servidora da Secretaria da Educação da Bahia, que acompanhava o movimento de candidatos atrasados.

“A viagem foi R$ 5, mas você vai ganhar R$ 10 porque foi herói”, disse a servidora Luciana Silva, ao se aproximar para recompensar o motoboy. O gesto arrancou sorrisos e um breve alívio entre quem já se preparava para o barulho das portas se fechando exatamente às 13h.

Os minutos finais, sempre marcados por corridas, tropeços, mochilas balançando e gritos de “corre!”, ganharam nesta edição um retrato raro: o de que, por alguns segundos, a disputa contra o relógio virou uma prova coletiva.

Leia Também:

Enem 2025: jovem PcD revela dificuldades e expectativa para prova
Entre fé, cansaço e futuro: o segundo domingo do Enem 2025
‘Grande sucesso’: Rowenna detalha o que ninguém viu no Enem
Enem 2025: portões são abertos no segundo dia de prova na Bahia

O segundo dia do Enem

Assim como em todo o país, os portões da Uneb foram abertos ao meio-dia e fechados pontualmente às 13h. A partir desse momento, ninguém mais pôde entrar. A prova começou às 13h30 e reuniu 90 questões objetivas de Matemática e Ciências da Natureza — tradicionalmente o dia mais desafiador para a maioria dos estudantes.

No domingo anterior, 9, os candidatos enfrentaram questões de linguagens, ciências humanas e a redação, cuja proposta abordou as perspectivas sobre o envelhecimento na sociedade brasileira.

Tags:

enem 2025 segundo dia de enem

Portão da Uneb, minutos antes do fechamento dos portões
Portões do Enem são abertos no segundo domingo de provas

Portão da Uneb, minutos antes do fechamento dos portões
Secretária de Educação relata expectativas para segundo dia de Enem

x