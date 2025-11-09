Menu
HOME > CONTEÚDO PUBLICITÁRIO
CONTEÚDO PUBLICITÁRIO

Bernoulli Educação disponibiliza o gabarito do primeiro dia do Enem 2025

Confira o gabarito completo deste domingo, 9

Redação

Por Redação

09/11/2025 - 19:36 h | Atualizada em 09/11/2025 - 21:15
Imagem ilustrativa da imagem Bernoulli Educação disponibiliza o gabarito do primeiro dia do Enem 2025
-

Os participantes do Enem 2025 já têm acesso ao gabarito extraoficial elaborado pelo Bernoulli Educação, instituição reconhecida nacionalmente pela excelência acadêmica e pelos resultados de destaque no exame. A prova, realizada neste domingo, 9, contou com 90 questões objetivas, divididas entre Linguagens e Ciências Humanas, além da redação, cujo tema foi “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”.

A resolução foi disponibilizada minutos após o término da aplicação por uma equipe de docentes especialistas do Bernoulli Educação que trabalhou de forma integrada para garantir precisão e rapidez na disponibilização dos gabaritos de todos os cadernos

Com o resultado em mãos, os candidatos têm a oportunidade de avaliar o seu desempenho e se preparar para a segunda etapa do exame, marcada para o próximo domingo, 16, com as provas de Matemática e Ciências da Natureza.

Confira o gabarito completo abaixo:

Caderno Amarelo

Imagem ilustrativa da imagem Bernoulli Educação disponibiliza o gabarito do primeiro dia do Enem 2025
| Foto: Divulgação

Download:

Download
0.00kb

Caderno Azul

Imagem ilustrativa da imagem Bernoulli Educação disponibiliza o gabarito do primeiro dia do Enem 2025
| Foto: Divulgação

Download:

Download
631.98kb

Caderno Branco

Imagem ilustrativa da imagem Bernoulli Educação disponibiliza o gabarito do primeiro dia do Enem 2025
| Foto: Divulgação

Download:

Download
632.06kb

Caderno Verde

Imagem ilustrativa da imagem Bernoulli Educação disponibiliza o gabarito do primeiro dia do Enem 2025
| Foto: Divulgação

Download:

Download
631.77kb

Em instantes os gabaritos dos outros cadernos*

O gabarito divulgado pelo Bernoulli Educação é extraoficial e corrigido por uma equipe de especialistas da instituição. Caso sejam identificadas divergências após divulgação, uma errata será emitida aos veículos de imprensa e publicada em nos canais oficiais da instituição.

