Bernoulli Educação disponibiliza o gabarito do primeiro dia do Enem 2025
Confira o gabarito completo deste domingo, 9
Por Redação
Os participantes do Enem 2025 já têm acesso ao gabarito extraoficial elaborado pelo Bernoulli Educação, instituição reconhecida nacionalmente pela excelência acadêmica e pelos resultados de destaque no exame. A prova, realizada neste domingo, 9, contou com 90 questões objetivas, divididas entre Linguagens e Ciências Humanas, além da redação, cujo tema foi “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”.
A resolução foi disponibilizada minutos após o término da aplicação por uma equipe de docentes especialistas do Bernoulli Educação que trabalhou de forma integrada para garantir precisão e rapidez na disponibilização dos gabaritos de todos os cadernos
Com o resultado em mãos, os candidatos têm a oportunidade de avaliar o seu desempenho e se preparar para a segunda etapa do exame, marcada para o próximo domingo, 16, com as provas de Matemática e Ciências da Natureza.
Confira o gabarito completo abaixo:
Caderno Amarelo
Download:
Caderno Azul
Download:
Caderno Branco
Download:
Caderno Verde
Download:
Em instantes os gabaritos dos outros cadernos*
O gabarito divulgado pelo Bernoulli Educação é extraoficial e corrigido por uma equipe de especialistas da instituição. Caso sejam identificadas divergências após divulgação, uma errata será emitida aos veículos de imprensa e publicada em nos canais oficiais da instituição.
