HOME > POLÍCIA
TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Guarda civil e tia são baleados no interior da Bahia

A Polícia Civil investiga motivação; suspeito foi preso

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

01/12/2025 - 19:05 h
Carros de vítimas e suspeitos foram gravados por câmera de segurança
A Polícia Civil de Itabela, no extremo sul da Bahia, investiga as tentativas de mortes contra um guarda civil e a tia dele, registradas neste domingo, 30 de novembro. Segundo informações da Polícia Militar, as vítimas seguiam de carro quando foram surpreendidas por um homem armado, que se aproximou do veículo já atirando. A esposa do guarda também estava no automóvel, mas não ficou ferida.

Câmeras de segurança da rua registraram o instante em que o suspeito, vestido com uma camisa azul, tenta bloquear a passagem do carro e, ao ser ultrapassado, saca a arma e dispara várias vezes. O guarda civil, que também estava armado, reage aos tiros. Toda a ação ocorre em frente a um estabelecimento comercial, onde várias pessoas conversavam.

Após os tiros, o suspeito fugiu. O guarda civil e a tia foram levados a um anuidade de saúde de Itabela e, em seguida, transferidos para o Hospital Regional de Eunápolis. Ambos permanecem internados e apresentam estado de saúde estável.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi localizado por policiais militares e conduzido à Delegacia Territorial de Eunápolis, onde foi autuado em flagrante. Ele segue preso à disposição da Justiça. As informações são da TV Santa Cruz.

