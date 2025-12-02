PMs são presos por tortura e execução em operação na Bahia

Seis agentes são investigados - Foto: Flávia Vieira/ Ascom SSP

Dois policiais militares foram presos e quatro foram afastados das funções, nesta terça-feira, dia 2, durante a a ‘Operação Invisíveis’, por envolvimento na tortura e morte de Edmilson Cruz do Carmo, ocorrida em 17 de fevereiro de 2024 no município de Monte Santo, no sertão baiano.

A operação é conduzida pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) e a Secretaria de Segurança Pública (SSP), onde cumpriram oito mandados de busca e apreensão nos municípios baianos de Euclides da Cunha, Ribeira do Pombal e Monte Santo; em Aracaju, capital sergipana e em Trindade, Pernambuco. Os PMs são investigados pelos crimes de homicídio qualificado e fraude processual.

Foram alvos as residências dos seis agentes investigados e as sedes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Nordeste, localizadas em Ribeira do Pombal e Monte Santo. Armas, celulares, simulacro de armas e outro objetos foram apreendidos e passarão por perícia.

Execução

Segundo o MPBA, as investigações são conduzidas pelo por meio do Geosp, após inconsistências entre os laudos periciais preliminares e a versão dos fatos apresentadas pelos PMs, refutaram a suposta troca de tiros alegada pelos policiais, que registraram os fatos na delegacia como morte decorrente por intervenção policial.

As novas provas trazidas revelaram que Edmilson foi torturado e executado de forma sumária por dois PMs em uma ação previamente planejada pelos investigados. O crime ocorreu dentro da residência da vítima, na presença de familiar, que também sofreu tortura e ameaças, sem ter havido nenhuma perseguição ou resistência armada.

A investigação do MPBA aponta ainda que os outros quatro investigados garantiram a alteração da cena do crime, com a remoção do corpo e apagamento de vestígios, além da apresentação de objetos e depoimentos falsos na delegacia de polícia, para ocultar o homicídio sob alegação de suposta ação policial legítima.