Ferrari e jatinho são apreendidos em operação que mira médico baiano
Gabriel Almeida é suspeito de integrar uma quadrilha responsável pela fabricação de 'falso Mounjaro'
A Polícia Federal apreendeu jatinhos, carros e relógios de luxo durante a Operação Slim, que investiga uma rede nacional suspeita de vender tirzepatida manipulada de forma clandestina. Entre os alvos da ação está o médico baiano Gabriel Almeida, e é apontado como integrante do esquema responsável pela produção ilegal do Mounjaro, medicamento utilizado para emagrecimento.
Atuando em São Paulo, Almeida mantém consultório no Jardim Europa, área nobre da capital. Sua clínica, o Núcleo GA, funciona na Avenida Brasil e possui ainda unidades em Salvador, Feira de Santana (BA) e Petrolina (PE).
Segundo a PF, ele seria o principal nome do grupo formado por profissionais da saúde, clínicas e laboratórios que fabricavam o medicamento sem qualquer autorização. Nos últimos anos, o médico também publicou diversos livros sobre emagrecimento.
Bens de luxo apreendidos
Durante o cumprimento dos mandados, os agentes recolheram diversos itens de alto padrão em posse de médicos e donos de clínicas.
Entre os bens apreendidos estão carros de luxo, relógios de alto valor e até um avião, que, de acordo com a PF, estava registrado em nome de um laranja.
Operação Slim
A operação cumpre 24 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro. As investigações apontam que os suspeitos manipulavam o princípio ativo do Mounjaro - a tirzepatida - sem autorização sanitária, sem pagamento de patente e em desacordo com normas de segurança, colocando em risco a saúde dos pacientes.
