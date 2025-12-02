POLÍCIA
Homem mata esposa e quatro filhos em incêndio criminoso
Aguinaldo José Alves teve prisão preventiva decretada pela Justiça
Por Victoria Isabel
Uma mulher, três crianças e um bebê morreram neste sábado, 29, após um incêndio atingir cerca de 20 casas na comunidade Icauã, no bairro da Caxangá, Zona Oeste do Recife.
Testemunhas afirmam que o companheiro da vítima é suspeito de iniciar o fogo e acabou linchado por moradores antes de ser preso em flagrante pela Polícia Militar. Identificado como Aguinaldo José Alves, de 39 anos, ele é apontado como pai das quatro crianças e teve a prisão preventiva decretada.
Segundo vizinhos, o casal discutia momentos antes do incêndio que devastou o local, uma ocupação do Movimento Urbano dos Trabalhadores Sem-Teto (Must).
As vítimas foram identificadas como:
- Isabele Gomes de Macedo, 40 anos
- Aline, 7 anos
- Adriel, 4 anos
- Aguinaldo, 3 anos
- Ariel, 1 ano
O Corpo de Bombeiros mobilizou oito viaturas, três de combate a incêndio, uma de salvamento, uma de resgate e três de comando operacional, totalizando 26 militares na operação.
