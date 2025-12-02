Menu
POLÍCIA

Homem mata esposa e quatro filhos em incêndio criminoso

Aguinaldo José Alves teve prisão preventiva decretada pela Justiça

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

02/12/2025 - 8:31 h
Isabele Gomes de Macedo e filhos
Isabele Gomes de Macedo e filhos -

Uma mulher, três crianças e um bebê morreram neste sábado, 29, após um incêndio atingir cerca de 20 casas na comunidade Icauã, no bairro da Caxangá, Zona Oeste do Recife.

Testemunhas afirmam que o companheiro da vítima é suspeito de iniciar o fogo e acabou linchado por moradores antes de ser preso em flagrante pela Polícia Militar. Identificado como Aguinaldo José Alves, de 39 anos, ele é apontado como pai das quatro crianças e teve a prisão preventiva decretada.

Segundo vizinhos, o casal discutia momentos antes do incêndio que devastou o local, uma ocupação do Movimento Urbano dos Trabalhadores Sem-Teto (Must).

As vítimas foram identificadas como:

  • Isabele Gomes de Macedo, 40 anos
  • Aline, 7 anos
  • Adriel, 4 anos
  • Aguinaldo, 3 anos
  • Ariel, 1 ano

O Corpo de Bombeiros mobilizou oito viaturas, três de combate a incêndio, uma de salvamento, uma de resgate e três de comando operacional, totalizando 26 militares na operação.

Tags:

defesa civil HOMICÍDIO Incêndio incêndio criminoso Tragédia violência doméstica

