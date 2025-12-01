Cadeirante é preso três vezes em um mês após uma série de furtos

Homem é velho conhecido da polícia - Foto: Reprodução G1

Um homem cadeirante, de 35 anos, virou notícia em Fortaleza, no Ceará, ao ser preso por três vezes, no mês de novembro, suspeito de praticar uma série de furtos em estabelecimentos comerciais e em ônibus, em diversos bairros da capital. Câmeras de segurança o flagraram furtando um ventilador de uma pizzaria, no Bairro Jockey Club, na madrugada do sábado, 30.

Nas imagens, ele aparece rondando o local e, em seguida, deixando o estabelecimento com o aparelho no colo, conduzindo sua cadeira de rodas. Esta é a terceira vez que ele é detido. Nas ocorrências anteriores, ele havia sido detido em flagrante, mas liberado pela Justiça após audiências de custódia, por se tratar de crimes considerados de menor potencial ofensivo.

Entre os casos registrados estão furtos e tentativas de assalto em bairros como Cidade dos Funcionários, João XXIII e Jockey Club. No dia 13 de novembro, ele foi detido por suspeita de uma série de assaltos na avenida Augusto dos Anjos, incluindo uma tentativa de assalto a uma farmácia e a um ônibus, utilizando uma faca.

Durante a ação no ônibus, o homem, que não teve o nome revelado, chegou a arrancar a placa do veículo e lançou uma pedra contra o para-brisa. Ele foi encaminhado ao 32º Distrito Policial, na Granja Lisboa.

Já no dia 3 de novembro, câmeras de segurança flagraram o mesmo homem furtando as placas dianteira e traseira de um carro, na avenida Oliveira Paiva, no bairro Cidade dos Funcionários. Posteriormente, a Polícia Civil o capturou no bairro Parque Manibura e apreendeu diversas placas veiculares furtadas em diferentes pontos da cidade. Com informações do G1.